Cocarico presentará querella penal contra jueza Pacajes por difamación



24/09/2018 - 21:11:20

La Paz, 24 sep (ABI).- El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, informó el lunes que presentará una querella penal contra la juez Patricia Pacajes, por difamación, debido a que lo involucró en presuntas irregularidades en el caso del bebé Alexander.



En un audio que se difundió por medios de comunicación, se escucha a Pacajes admitir que el principal acusado en ese caso, el médico Jhiery Fernández, es inocente, a pesar que dictó una sentencia de 20 años de cárcel, además menciona a Cocarico en supuestas presiones políticas para proteger a una enfermera del hogar Virgen de Fátima.



"No he hablado con la juez nunca, no he hablado con ningún fiscal de este tema pidiéndole que se me favorezca, absolutamente, por eso estamos presentando la querella penal correspondiente por esta difamación, por hacer entender a la gente que la suscrita autoridad ha estado influyendo", dijo el ministro a los periodistas.



Pacajes admitió que la voz del audio le pertenece y pidió disculpas si ofendió a las autoridades, entre otras declaraciones.



Cocarico aseveró que no tiene ningún interés en ese proceso y que en el momento se actuó con toda la predisposición para que se pueda esclarecer ese hecho.