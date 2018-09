Montaño acusa a Costas de haber pagado para empañar homenaje a Santa Cruz



24/09/2018 - 19:15:27

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, denunció el lunes que funcionarios pagados por el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, empañaron el homenaje a los 208 de la gesta libertaria de esa región oriental.



"La prueba de que los funcionarios (uniformados) de la Gobernación pagados por @RubenCostasA, y no ciudadanos, empañaron el homenaje a SCZ", escribió en su cuenta en Twitter.



Montaño publicó un video en el que de ve a gente coreando "Bolivia Dijo No" en referencia al referendo del 21 de febrero de 2016 (21F), y dijo que apenas llegó Costas a los actos protocolares por el 24 de septiembre se generaron disturbios "con funcionarios pagados".



"Me parece una falta de respeto en actos solemnes de homenaje", señala otro tuit.