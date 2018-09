Sol.bo pide al TSE resolución para subsanar observaciones en el registro de sus militantes



24/09/2018 - 19:11:19

La Paz, (ABI).- El asambleísta departamental de La Paz por Soberanía y Libertad (Sol.bo), Edwin Herrera, dijo el lunes que ese partido, de oposición, pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que entregue la resolución necesaria para proceder a subsanar las observaciones en el registro de sus militantes, y así obtener su personería jurídica y convertirse en partido político.



"Esta mañana hemos entregado una nota donde les decimos dennos la resolución, no nos dejen en este estado de indefensión es un abuso una actitud antidemocrática (...), no podemos hacer nada si no nos notifican si existe esta resolución 062/2018 lo mínimo que esperamos es que nos notifiquen y nos digan ustedes que han hecho mal las cosas", dijo a los periodistas.



El TSE negó la personería jurídica a Sol.bo porque de las 131.970 firmas presentadas y verificadas, 34.260 tenían observaciones por datos incompletos o falsos, duplicados o con registro en otras organizaciones políticas.



Herrera dijo que, si el TSE no entrega esa resolución, Sol.bo presentará un amparo constitucional porque se estaría "violando el derecho de miles de personas de organizarse políticamente" o solicitará una auditoría externa del proceso de revisión de militantes.



"Porque nosotros estamos convencidos que hemos hecho bien las cosas", apuntó.