Arce: Morales resulta odioso para Chile porque lo llevó a la CIJ



24/09/2018 - 19:01:22

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo el lunes que para algunos legisladores chilenos el presidente Evo Morales resulta "odioso" porque como nunca antes Bolivia, gracias a su estabilidad y crecimiento económico, logró sentar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"El Presidente @evoespueblo es odioso para algunos en #Chile porque como nunca antes sobre la base de la estabilidad y el crecimiento que creo para #Bolivia, presentamos una demanda victoriosa y vencedora que nos permitirá ejercer nuestros derechos", escribió Arce en su cuenta en Twitter.



Arce hizo esa afirmación en respuesta al senador Ricardo Lagos Weber quien en declaraciones al programa 24 horas de Chile dijo que "Evo Morales se transformó en un personaje odioso" y que será difícil entablar una negociación con el jefe de Estado boliviano.



Bolivia y Chile se aprestan a escuchar la lectura del fallo de la demanda marítima pautado por la CIJ para el 1 de octubre, en el palacio de La Paz en La Haya.



Así también, para Arce no son éticas las aseveraciones del expresidente chileno Ricardo Lagos, y menos cuando restan siete días para que un mecanismo de solución pacífica de diferendos como es el tribunal de La Haya dicte un veredicto sobre la centenaria demanda de Bolivia de una salida al océano Pacífico.



"El Ex Presidente @RicardoLagos como hombre de Estado debería saber que no es ético descalificar a un gobernante vecino @evoespueblo, cuando existe un diferendo sometido a un mecanismo de solución pacífica de controversias y más aún cuando el objeto de esa demanda es el diálogo", señala otro mensaje del titular de Justicia en esa red social.



Bolivia pide que Chile cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar un acceso soberano al mar, una cualidad que le arrebató el país trasandino tras una invasión y una guerra en 1879.