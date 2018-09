Fiscalía ratifica que el bebé Alexander fue víctima de agresión sexual



24/09/2018 - 18:44:30

La Paz, (ABI).- La Comisión de la Fiscalía que revisó el caso del bebé Alexander ratificó el lunes que el infante fue víctima de agresión sexual, el 13 de noviembre del 2014 en el Hogar Virgen de Fátima de La Paz, pero reconoció que no hay una prueba concluyente en contra del médico Jhiery Fernández.



"No se ha encontrado sustancia que permita establecer que sea Jhiery Fernández (el agresor), pero son todos los elementos que tienen que ser analizados y estamos hablando que hubo una violación", dijo a los periodistas José Ángel Ponce, director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación de la Fiscalía General.



Afirmó que "no existe prueba científica" que pruebe que el antígeno prostático encontrado en la cavidad rectal del bebé sea de Fernández, quien busca revertir una condena a 20 años de cárcel después que la jueza Patricia Pacajes reconoció, en un audio revelador, que el médico no era culpable.



Por su parte, Edgar Quisberth, del Instituto de Investigaciones Forenses, informó que el médico pediatra de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Juan XXIII fue quien dio la voz de alarma respecto a una presunta violación del menor.



"Él que dice "sospecha de abuso sexual", eso no lo decimos nosotros, no lo dice la Fiscalía ni siquiera la corte. Lo dice un médico especializado que se da cuenta que este menor tiene algo grave", apuntó.



A su turno, el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General, Víctor Hugo Cuellar, explicó que la imputación contra Fernández se sustentó con extensas pruebas documentales, 13 pericias, 69 testigos testificales y 14 pruebas físicas.