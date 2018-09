Un timbre inteligente le impide entrar en casa al propio dueño por confundirle con Batman



24/09/2018 - 17:57:30

Actualidad.- Un timbre inteligente colocado en la puerta de la casa de un desarrollador de "software" estadounidense y programado para bloquear la entrada ante la presencia de personas ajenas le impidió el ingreso al dueño de la vivienda tras identificar el Batman estampado en su remera como a un extraño, según relató el hombre el pasado lunes en su cuenta de Twitter.



"Mi timbre Nest cierra la cerradura de la puerta de entrada cuando ve un rostro que no reconoce", escribió B. J. May en la red social. Y agregó: "Hoy no me reconoció, así que entré en la aplicación para investigar".



El programador especificó que finalmente pudo ingresar en la casa tras introducir un código "pin" de seguridad y que, en caso de ser necesario, también puede desbloquear la cerradura desde la aplicación en su teléfono.



My @nest doorbell automatically locks the front door when it sees a face it doesn"t recognize. Today it didn"t recognize me, so I went into the app to investigate and... pic.twitter.com/qcgE4Ii1pn— B.J. May (@bjmay) 17 сентября 2018 г.



El timbre inteligente no bloquea la puerta ante la presencia de desconocidos de manera predeterminada, sino que esa función fue activada mediante una combinación de comandos del servicio web de tareas automatizadas SIEEE (acrónimo de "Si [ocurre] esto, entonces [haz] eso"), explicó May.



El propósito de instalar esa tecnología fue la posibilidad de abrirle la puerta a sus hijos de manera remota y sin necesidad de darles una llave real, ya que la misma puede perderse o ser robada, aseguró el hombre.