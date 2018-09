Kim Kardashian desmiente rivalidad con su hermana Kylie Jenner



24/09/2018 - 17:43:45

Notitarde.- Un poco de rivalidad entre hermanas es sumamente normal. Pero aparentemente la que existe entre Kim Kardashian y Kylie Jenner es de niveles apocalípticos.



Posiblemente cansada de ver que los medios y redes sociales la enfrenten con la menor de sus hermanas. Kim finalmente se refirió a través de su app oficial a los rumores de la supuesta rivalidad que tiene con Kylie.



“Kylie y yo nos reímos mucho de esto todo el tiempo, porque la gente siempre nos quiere una contra la otra, pensando que tenemos carreras similares”, escribió. “Creo que es increíble, no hay nadie más que me gustaría tener en el mismo negocio que mi hermana.”



Kim aprovechó para aclarar que entre ellas hay una “muy buena relación, y que incluso se complementan como un gran dúo”.

No hay rivalidad



“Ella me enseña mucho, y yo le enseño tanto, las dos somos tan cercanas que es muy divertido.”



A pesar de que ambas piensan que los rumores son “divertidos”, ha habido momentos en los que Kim se ha puesto a dudar. Por ello explicó: “A veces oigo un rumor y soy como, ‘Espera, ¿es cierto ?, ¡¿Realmente está pasando?!, tengo que llamar a mi hermana.’ Pero con éste, nunca ha sido el caso”. Y agregó: “Somos tan solidarias entre sí, y eso es realmente lo que es.”



Esta no es la primera vez que Kim Kardashian ha tenido que aclarar un pugna entre las mujeres Kardashian-Jenner.



Cuando Kylie y Kendall Jenner se pelearon sobre la presencia de Tyga en unas vacaciones familiares. Los fans preguntaron si aún estaban peleando incluso después emitirse el episodio de Keeping Up With The Kardashians. Pero Kim comentó: “No están mal… nos pareció que eran unas vacaciones de chicas.”



Y añadió: “Kendall estaba tan contenta de pasar tiempo de calidad con Kylie y había preparado lo que sería una historia diferente. Me sentí un poco mal por Kendall.”



Los dos ya han dejado claro que están muy bien estos días, y de hecho debutaron hace poco con una nueva línea de ropa en conjunto.