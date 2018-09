Un desempleado hace su currículo a mano por falta de dinero y conmueve a las redes



24/09/2018 - 17:19:20

Actualidad.- En la ciudad argentina de Córdoba un joven se presentó en un local comercial en busca de una oportunidad laboral y tan mala era su situación económica que entregó su "curriculum vitae" (CV) escrito a mano en una hoja de cuaderno.



"Te digo la verdad, no tengo dinero ni siquiera para imprimir un currículum", fueron las palabras de Carlos, de 21 años, según relató al Canal 12, Eugenia López, encargada de la empresa.

Eugenia, quien lo atendió amablemente, le había reiterado que en el momento no necesitaban nuevo personal, pero le pidió que dejara su perfil laboral de todos modos. Fue entonces cuando el muchacho sacó su cuaderno y redactó a mano un pequeño documento con sus datos, formación, experiencia laboral y teléfono. "Muchas gracias por aceptar el CV y disculpe por la impresentable hoja", finalizó Carlos su texto.



López recibió la hoja y luego de que el joven se marchara le contó a su jefe la situación, asegurando que "sentía la necesidad de hacer algo por él". Además de poner una marca en el currículum para tenerlo en cuenta para el momento en que aparezca una oportunidad de empleo, Eugenia tomó una fotografía y compartió la historia en Facebook el pasado 21 de septiembre.