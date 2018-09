Un videojuego tan adictivo como las drogas provoca miles de divorcios



24/09/2018 - 17:18:14

Actualidad.- Cerca de 4.600 matrimonios británicos podrían terminar este año en divorcio por culpa del juego en línea Fortnite —que pertenece al género de supervivencia o batalla real— advierten los especialistas locales en el tema tras analizar las causas de ruptura indicadas por las propias parejas que decidieron poner fin a su relación, informa el diario The Sun.



Los expertos de la compañía Divorce Online, que ofrece asesoramiento legal sobre el divorcio, señalan que el juego puede tener "características similares a la droga", llegando a ser considerado por algunos como "uno de los juegos digitales más adictivos que jamás se hayan jugado" .



Los especialistas revisaron los registros de sus clientes de este año y observaron que al menos 200 de todas las peticiones de divorcio incluían al Fortnite entre las causas de la ruptura.





"No nos sorprende que cada vez más y más personas experimenten problemas de pareja a causa de las adicciones digitales", declaró un representante de la consultora.



"Estas cifras corresponden aproximadamente al 5 % de las 4.655 peticiones que hemos procesado desde comienzos del año", continuó el representante. Y precisó que, "siendo una de las principales empresas que registra divorcios en el Reino Unido, es un indicador bastante importante".



Así, en base a las últimas estadísticas a nivel nacional correspondientes al 2016 —año en que se registraron 107.071 divorcios—, los expertos pronostican que el juego puede contribuir a que hasta 4.600 matrimonios acaben en ruptura este año.



En 2017, el número de jugadores registrados de Fortnite se elevó a 125 millones, mientras que los ingresos de Epic Games, la empresa que lo produce, han superado los mil millones de dólares. Al menos el 68.8 % de los jugadores gastan dinero real para realizar compras dentro del juego invirtiendo, en promedio, un total de 84,67 dólares, detalla el sitio Lend Edu.