Faltó el gol y Blooming cae en Oruro



24/09/2018 - 08:57:40

El País.- La falta de efectividad y errores defensivos, fueron los “pecados” mayores de Blooming ante San José que no lo perdonó y terminó ganando por un contundente 4-1 ayer, en cotejo jugado en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro por la 12da fecha del campeonato Clausura de la División Profesional.



Los celestes que plantearon un partido en muchos pasajes de igual a igual, desperdiciaron buenas oportunidades que terminaron condenándolo y resignado un mejor resultado que lo merecía.



El partido. San José, en su labor de local, salió en busca de la apertura y lo logró en el minuto 11" a través del defensor Marco Barrera que conectó un violento cabezazo dentro del área, tras un tiro de esquina.



Toda la defensa celeste se quedó pegado en el piso y Barrera no tuvo oposición para marcar.



Pero Blooming no se quedó, fue al frente y tuvo opciones, como por ejemplo un remate de Vargas de media distancia pero que se fue muy abierta, aunque muy cerca del poste derecho de Salvatierra.



Luego a los 26" otra situación muy clara cuando Britos se fue a gran velocidad, encaró al portero pero su remate final fue a las manos del portero santo.



San José asustó en otro par de llegadas una con Reinoso y otra con Jair Torrico que no logra empalmar bien y se la va alta.



Empate. Pero Britos se toma su revancha cuando tras una rápida combinación, recibe y se va a un costado y ante la salida del portero cruza el remate y anota el 1-1 cuando se jugaba el minuto 38.



El segundo de nuevo lo tuvo Britos que enfrentó al portero pero su remate fue a las manos del arquero “santo”.



Lo pagó caro. Las situaciones desperdiciadas le pasaron factura a los celestes porque a los 49", Miranda por intentar rechazar toca con la mano y es penal. Sanguinetti no falla y 2-1 y luego a los 57" tras una serie de rebotes luego de un tiro de esquina, Melgar anota y en descuentos, Barrera logra el cuarto.



Estadio: Jesús Bermúdez (Oruro)

Público: Siete mil personas aprox.

Campo: Bueno

Árbitro: Hostin Prado (Cochabamba)

Asistentes: Wilson Arellano y Agustín Escalera (Cochabamba). Edgar Morales (Oruro) 4to.

Goles: 11" y 94" M. Barrera, 49" de penal, J. Sanguinetti, 57" V. H. Melgar (SJ). 38" G. Britos (Blo)

TA: 15" V. H. Melgar, 27" M. A. Cuéllar, 85" H. Leaños (SJ). 31" J. M. Sagredo, 71" J. P. Rioja, 81" G. Britos (Blo)