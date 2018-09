Wilster supera a Sport Boys y sueña con el bicampeonato



24/09/2018 - 08:55:05

Opinión.- Wilstermann conquistó ayer un laborioso triunfo sobre un defensivo Sport Boys (1-0), en el estadio Félix Capriles, por la fecha 12 del torneo Clausura. Con esta victoria, el Imperio Escarlata sueña con el bicampeonato del certamen profesional.



El Rojo está a cuatro puntos del líder The Strongest (28), tras 12 fechas jugadas, y pone emoción al campeonato, que está a una jornada de cerrar la primera rueda.



En los primeros minutos del encuentro, los aviadores buscaron abrir el marcador, pero una posición adelantada de Lucas Gaúcho se invalidó un tanto para los vallunos.



Wilster tuvo tres claras acciones de gol con Gaúcho (30 minutos), Cristian Chávez (36) y Ezequiel Padilla (41), la pelota no ingresó en el arco del Toro warneño.



El plantel cruceño aprovechó cada jugada brusca para enfriar el partido y perder tiempo, proceder que dejó molestia entre la afición cochabambina, porque los minutos corrían y Wilster no podía anotar.



Por el planteamiento de juego del Rojo, Sport Boys se limitó a defender y solo le quedó como alternativa el contragolpe. En una de esas pocas salidas Luciano Nieto quedó delante del arco, en las inmediaciones del área grande, y su remate salió por encima del travesaño durante el complemento.



Una de las variantes que mejor resultado dio al entrenador Álvaro Peña fue la inclusión de Carlos Antonio Melgar, en la segunda etapa, porque el mediocampista supo cubrir los espacios y tener una visión periférica del fútbol ofensivo.



Cuando transcurrían los 77 minutos, el volante recibió un pase retrasado de Gaúcho y desde fuera del área lanzó un disparo cruzado y venció al meta Mustafá (1-0).



El Imperio Escarlata tenía el triunfo en sus manos y el Toro era improductivo en el ataque. Wilster intentó ampliar en el marcador, pero no pudo generar jugadas claras en el ataque.



Cuando se jugaban los 82 minutos, Gaúcho cometió una falta y recibió la segunda amarilla dejando en inferioridad numérica a su plantel.



Esta desventaja en el local provocó que el Toro de Warnes salieron con todo en busca del empate, pero los vallunos cerraron filas en la última línea.



En las jugadas de pelota parada, incluso, el arquero Mustafá buscaba el tanto del empate dejando descuidado su pórtico.