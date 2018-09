Yapacani: Mujer quema manos de su hijo como castigo



24/09/2018 - 08:38:25

El Diario.- En el municipio de Yapacaní; un menor de edad, de aproximadamente seis años, sufrió quemaduras de consideración en sus manos, debido a un brutal castigo que recibió de parte de su madre porque este supuestamente habría ingresado, en compañía de otro niño, a sacar dulces y galletas de una tienda, esto ante la ausencia de la propietaria del negocio.



Según el relato de Johnny P., tío de la víctima, la mujer le contó a la madre, que ahora se encuentra detenida, lo que hizo su hijo. Entonces ella, prosiguió el hermano de la agresora, fue a buscar a su hijo y cuando lo encontró, sin preguntarle siquiera lo que había pasado; colocó sus manos en una de las hornillas de la cocina para quemárselas a modo de castigo.



El menor se recupera. El niño tras el violento castigo, fue trasladado al Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez para que sea atendido de emergencia.



"Esta situación me ha dejado conmovido y dolorido, y por eso he estado haciendo todo lo que se pueda para que él se recupere lo más antes posible", explicó el familiar de la víctima.



Añadió que este tipo de castigo, fue realizado por primera vez y que cuando él está presente no sucede, porque siempre está para cuidar a su sobrino.



Finalmente dijo que el niño, que es el mayor de tres hermanos, ya puede comer y mover los dedos. Por eso posiblemente, en la jornada de hoy, sea dado de alta.



Sobre la agresora. Miriam Q.P., madre del afectado, se encuentra detenida preventivamente y su caso está siendo investigado por las autoridades policiales en esa localidad.



La mujer fue detenida, el pasado sábado, luego de que se le tomará su declaración informativa.