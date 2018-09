Teleférico y aeropuerto, grandes obras muy poco usadas en Oruro



24/09/2018 - 08:36:25

Página Siete.- A las 17:30 de un día hábil (martes), las puertas del aeropuerto internacional Juan Mendoza de Oruro están cerradas. Un policía que se encuentra cerca del ingreso principal de la terminal aérea es una de las últimas personas en abandonar el lugar.



En el aeropuerto, a esa hora, ya se encuentran funcionarios de las líneas aéreas, menos pasajeros. El lugar se encuentra totalmente vacío. Diariamente, sólo despega un avión en el horario de las 10:30.



“Aquí viene más gente de la que sale (de la que viaja)”, comenta uno de los choferes del sindicato de taxis Oruro. Estos transportistas se desplazan en dos puntos: el nuevo hospital Coreano Boliviano y el aeropuerto.



Según funcionarios que trabajan en el lugar, en el aeropuerto orureño sólo opera la empresa Boliviana de Aviación (BoA). “Es lleno. Hay no más gente, lo que no hay son aviones”, bromea un taxista que se encuentra parqueado frente al aeropuerto. Cuenta que desde hace unos meses, el Transporte Aéreo Militar (TAM) dejó de realizar vuelos a Oruro.



En la terminal aérea, los vuelos dependen de los días de feria. “Es que a Oruro llegan para hacer negocios”, comenta otro de los transportistas. Los días de ferias se desarrollan todos los miércoles y los sábados. Uno de los lugares más visitados es el popular mercado Fermín López.



Los miércoles, los viernes y los domingos salen cuando hay pasajeros dos vuelos a los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

La fachada del aeropuerto, inaugurado en 2013.



El escultor orureño Rolando Rocha explica que la falta de pasajeros es tal vez por dos motivos: los horarios de vuelos y los precios.



“Como solamente funciona una sola línea, hay menos oferta de paquetes para los consumidores orureños y los visitantes”, dijo. “El orureño en un inicio cuando había varias líneas estaba usando el aeropuerto, pero por el cierre de las líneas ha bajado el consumo”, añadió Rocha, quien tiene un taller de escultura muy cerca del aeropuerto.



Recordó que antes funcionaban al menos cuatro líneas en el aeropuerto, inaugurado el 8 de febrero de 2013.



En la actualidad, para trasladarse en avión de La Paz a Oruro, el pasaje económico de ida tiene un precio de 450 bolivianos, según la página web www.boa.bo.



Mientras que para viajar por vía terrestre, el boleto de una flota que va desde la sede de Gobierno hasta Oruro oscila desde 30 hasta 40 bolivianos.



En febrero se cumplieron cuatro años desde que esta terminal aérea fuera inaugurada. En un principio el debate fue por cómo debía llamarse la obra: Juan Evo Morales o Juan Mendoza (reconocido como el primer aviador boliviano, nacido en Oruro). En la actualidad, en letras metálicas sobre una pared roja se lee: “Aeropuerto internacional de Oruro”.

Uno de los ambientes de la terminal aérea de Oruro.



Cuando se iniciaron operaciones en el aeropuerto en febrero de 2013, el TAM y Aerocon inauguraron la pista.



Tres veces a la semana



El funcionamiento del teleférico turístico Virgen del Socavón también depende de los días de feria. En un letrero antes de ingresar a este sistema de transporte por cable se lee: “Tarifas y horarios de operación”.



En este cartel se explica que este teleférico sólo funciona miércoles, sábado y domingo.



La atención es desde las 11: 00 hasta las 19:00. Este sistema de transporte une el Santuario con el cerro Santa Bárbara.



El teleférico, que fue inaugurado en febrero de este año, tuvo un costo de 128 millones de bolivianos. En septiembre del año pasado Mi Teleférico asumió el proyecto frente a algunas dificultades que se presentaron con la Asociación Accidental Telecabina Dremark-Poma, que debía ejecutar la obra.

Boletería cerrada del teleférico que opera tres veces a la semana.

Foto:Wara Vargas / Página Siete



La infraestructura consta de dos estaciones, con una trayectoria de 1.800 metros y capacidad para trasladar a unos 1.000 pasajeros por hora en 16 cabinas.



Para realizar el recorrido completo, los pasajeros nacionales pagan seis bolivianos por la ida y vuelta. Y por un solo tramo se cancelan cuatro bolivianos.



En el caso de los extranjeros, el pasaje de ida y vuelta tiene un precio de 15 bolivianos. Y por un solo tramo, los turistas internacionales cancelan 10 bolivianos.



Según Rocha, hay muchos usuarios, en especial delegaciones de turistas, que quieren utilizar el teleférico. “Muchos quieren hacer recorridos por la ciudad y conocer la escultura de la Virgen”, sostuvo.



En julio de este año, la Federación de Juntas Vecinales de Oruro se reunió en un cabildo y decidió exigir la conclusión de los otros tramos del teleférico. De esa manera, según los vecinos, dejará de ser turística y se convertiría en un sistema de transporte masivo.



Inversión y características de las dos obras



Inversión El aeropuerto Internacional de Oruro, inaugurado el 8 de febrero de 2013, tuvo una inversión inicial de 19,1 millones de dólares. A este monto se sumaron 2,5 millones más para la iluminación.

Características La terminal aérea tiene dos plantas, escalera eléctrica, sala de llegadas nacionales e internacionales, salas VIP y dos pistas.

Estreno La pista de aterrizaje del aeropuerto orureño fue habilitada para el 6 de agosto de 2012, cuando aterrizó ahí el avión presidencial.

Homenaje Este aeropuerto se encuentra a 230 kilómetros de La Paz y lleva el nombre de Juan Mendoza, en honor a un orureño que fue el primer aviador de Bolivia.

Sueño Durante varias décadas, este aeropuerto funcionó ocasionalmente y sólo con naves pequeñas y avionetas. La ampliación de la infraestructura era uno de los pedidos de los orureños a las autoridades.

Inauguración El 7 de febrero de este año, el presidente Evo Morales inauguró en Oruro el teleférico turístico Virgen del Socavón, que demandó una inversión de 128 millones de bolivianos y el Gobierno determinó pagar el 50% del costo de la obra por lo que ya no habrá deudas.

Recorrido El teleférico orureño conecta la Plaza del Folklore o Socavón con el cerro Santa Bárbara, donde se encuentra el monumento de la Virgen del Socavón de más de 45 metros de altura.

Características Tiene 16 cabinas, dos estaciones, un cable de más de 800 metros de largo y una capacidad para transportar 1.000 pasajeros por hora y el viaje dura tres minutos.

Proyecto El día de la inauguración, el presidente Evo Morales anunció que se ampliará el proyecto del teleférico en la ciudad de Oruro a una segunda fase, gracias al crecimiento económico del país que permite ejecutar las obras.