Hay 15 mil sordos en la Llajta y solo 2 son profesionales



24/09/2018 - 08:34:52

Opinión.- "Los docentes (de la universidad) me miraban y decían ´esta es sorda, no creo que pueda. Será imposible´. Yo les respondí que quería probarles que podía y si en un determinado tiempo no rendía, renunciaría a la universidad voluntariamente”". Unos años después, Carla Caussin se graduó como auditora y se constituyó en una entre los dos únicos sordos profesionales que hay en Cochabamba.



La profesionalización de este segmento (integrado por 15 mil personas en Cochabamba) es limitada, por cuestiones económicas, principalmente. Si una persona sorda quiere estudiar una carrera en una universidad, pública o privada, precisa de un intérprete y las instituciones de educación superior no cuentan con uno.



Caussin, que además es vicepresidenta de la Federación Boliviana de Sordos (FBS), explicó que el sordo debe asumir el gasto de un traductor, que es de 25 bolivianos por hora.



"Digamos que tengo cinco horas de clases al día, ¿cuánto gastaría si calculamos todo el mes?", expresó.



El presupuesto superaría los 2.500 bolivianos mensuales, de acuerdo con un cálculo hecho por OPINIÓN. A ello, el sordo debe sumar los gastos de la mensualidad, el material de escritorio, los libros y pasajes.



Por este factor, las personas con dificultades auditivas están excluidas de las universidades.



APERTURA Si bien Carla Caussin es auditora de profesión, contó que no pudo pagar a un intérprete, por lo que su profesionalización "no ha sido nada fácil".



Inicialmente, se topó con la actitud negativa de los docentes frente a su discapacidad. Pero, su gran facilidad para leer los labios de los demás y "las “notitas" de texto con las que se comunicaba con su clase fueron determinantes.



"He visto que las personas oyentes rápidamente estudian y comprenden, y nosotros (los sordos) también podemos ser así", expresó. Carla optó por un examen de grado para obtener su título de licenciada y su calificación dejó sorprendido al plantel de la universidad privada en la que estudió.



OTRO CASO Germán García es otra persona sorda de Cochabamba que se licenció en Publicidad y Marketing de una universidad privada. Él tampoco tenía las posibilidades económicas para contratar a un intérprete. Le ayudó la lectura labial.



En criterio de Carla, las instituciones de educación privadas tienen más apertura con los sordos. Su caso, por ejemplo, motivó a que otros de sus amigos prueben suerte.



ESPACIOS Actualmente, el único espacio donde los sordos tienen oportunidad de formarse sin hacer gastos exorbitantes es el Magisterio. Según Caussin, lograron que las normales cuenten con intérpretes pagados por el Gobierno para traducir las clases.



Gracias a esa conquistas, en Cochabamba, se contabilizaron tres profesores sordos.



Hay otros 60 en proceso de formación.



Caussin aseveró que la aspiración es que más instituciones de educación superior incorporen intérpretes para el segmento al que representa.



TRABAJO La Federación Boliviana de Sordos también está en un proceso de rastrillaje de más gente con dificultades auditivas, especialmente en municipios que no son del Eje Metropolitano de Cochabamba, donde tratan a estas personas “como animalitos” y le niegan la posibilidad de comunicarse a través del lenguaje de señas.



Bolivia



La Federación Boliviana de Sordos (FBS) informó que en el país se contabilizaron 25 personas sordas que se formaron como profesoras.