El vice se equivoca en una multiplicación y le llueven críticas en redes



24/09/2018 - 08:22:45

El Deber.- Estudio matemáticas en México y suele jactarse públicamente de su intelecto. Pero este domingo, en Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García Linera falló en una multiplicación sencilla.



Ocurrió en la inauguración de una unidad educativa en la localidad de Mineros, en Santa Cruz, cuando estaba hablando sobre las reservas de gas y dio un ejemplo sobre un ingenio azucarero.



El vicepresidente dijo: “Dicen que ahí abajo, esos lagos de gas equivalen a 90 mil millones de dólares. ¿Qué es 90 mil? El Ingenio azucarero Unagro vale aproximadamente 300 millones de dólares. Mil millones tres ingenios. Multipliquen 90 por 3, son 180. 180 ingenios azucareros Unagro están guardados ahí abajo”.



Las redes sociales no tardaron en llenarse de críticas y comentarios. Entre las personas públicas que publicaron algo sobre el error, está el diputado Wilson Santamaría que dijo: “Multiplicar no es tan, pero tan difícil. Aquí dejo esto y ustedes opinen”.



En tanto, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas escribió en Twitter: "90x3=180 ¿? Es la alta operación matemática de un destacado matemático. Sólo q un estudiante de primaria le corregiría y anotaría 270, aunque tal vez sea sancionado por "faltamiento a una alta autoridad".



Millones de neuronas



El vicepresidente García Linera, que cursó estudios de Matemáticas en México pero no concluyó la carrera pese a que en su cédula de identidad dice "Licenciado en Matemáticas", suele jactarse de su inteligencia.



En mayo de este año, dijo en un programa de televisión que la oposición le tema su cerebro. "Tienen miedo a las 70.000 millones de neuronas que están trabajando a mi cerebro", dijo.



Luego agregó que "la derecha es casi por definición intelectualmente mediocre. Por lo general las personas inteligentes son de izquierda".