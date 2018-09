Iván Arias: Plataformas deben participar en primarias y defensa del 21F



24/09/2018 - 08:19:44

El Diario.- Las plataformas o colectivos ciudadanos deben trabajar intensamente tanto en defensa del 21F, como en preparase para las elecciones primarias, ambos espacios se complementan y fortalecen ante los intentos del binomio del Movimiento al Socialismo (MAS) de persistir en su reelección –manifestó Iván Arias– activista de estas organizaciones.



“Hay una disputa, que me parece falsa, entre los que defienden el 21F y los que dicen que hay que preparar las elecciones primarias, pienso que ambas luchas valen, hay que seguir con la defensa constituyendo una alternativa muy poderosa pero también por una apuesta en el tema electoral, más bien hay que jugar con ambas manos”, manifestó Arias.



La consulta de EL DIARIO a Iván Arias fue formulada en el marco del piquete de huelga de hambre que instalaron al frente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la plaza Abaroa, el lunes 10 de septiembre con la perspectiva de quedarse hasta el 8 de diciembre.



La falta de apoyo y adhesión de activistas a la medida extrema los llevó a que acepten la posición, reiterada desde el TSE, que se pronunciaran sobre la candidatura del binomio del MAS, “Evo y Álvaro”, el 8 de diciembre de la presente gestión, porque además la salud de los huelguistas se deterioró.



En ese contexto, el activista de las plataformas dijo que la construcción de una alternativa ante el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) es mover “ambas manos” en la defensa del 21F y la participación en las primarias.



“Los que quieren hacer políticas públicas, si alguien quiere cambiar al país en el marco de la legalidad (…) quiere transformar en políticas públicas debe hacerlo introduciendo diputados y senadores, postulando al poder público nacional vía partidos o agrupaciones sociales, eso es muy importante entenderlo”, señaló Arias.



CENTINELAS DE LA MORAL



Concibe Arias, que por la heterogeneidad de las plataformas o colectivos ciudadanos, habrán muchas que no quieran ingresar al campo partidario y preferirán quedarse como centinelas de la moral social y otros aspectos, pero existen otras que desean ser parte del poder público.



“Habrán muchas plataformas que van a preferir quedarse ahí y no hacer políticas públicas, se quedarán como centinelas de la moral social, de las reivindicaciones sociales (…) en cambio habrá otras que sí están jugando y quieren llegar a espacios de poder y tienen todo su derecho para eso tendrán que llegar acuerdos con partidos políticos”, dijo.



Recalcó que la política no sólo son las movilizaciones en las calles, también hay otras vías, como el parlamento que implica tener una presencia y acción más directa, por eso deben ser positivos con los partidos políticos.



“La política no solamente es la calle, es muy importante pero si quieren cambiar el país tiene que hacerlo vía el parlamento por supuesto, mediante la toma del poder con los ministerios y todas aquellas instancias. Imagino que no se van a quedar atrás y buscarán acuerdos, pienso que serán positivos con los partidos políticos”, afirmó.