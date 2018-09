Dividida se encuentra la oposición



24/09/2018 - 08:17:50

El Día.- A menos de dos meses de que las organizaciones políticas concreten alianzas y se registren ante el órgano electoral para realizar elecciones primarias, la oposición en el país se encuentra dividida.



Hasta el momento los líderes de cada partido político no han hecho público sus acuerdos entre ellos, más al contrario solo se ha mencionado que existen conversaciones y reuniones.



Sin embargo, el tiempo va avanzando y a medida que pasan los días, la posición de los opositores es incierta, mientras que desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), insisten en respaldar a Evo Morales a una nueva repostulación, por encima de la Constitución Política del Estado (CPE) y el voto de 21 de febrero donde en las urnas la población boliviana votó en contra de un cuarto mandato.



Posición. El docente universitario y excandidato presidencial en 1993, Fernando Untoja, considera que no habrá “frente único” de los opositores porque están divididos y a su parecer no podrán ni siquiera quitarle los dos tercios y el MAS va a continuar en el Gobierno.



Al mismo tiempo, se refirió al expresidente Carlos Mesa que en los últimos tiempos suena como un posible candidato opositor.



Señala que el expresidente "es ambivalente, más aún cuando dijo que esperará la sentencia de la Corte de La Haya", para recién pronunciarse sobre política y elecciones.



Dijo que Mesa fue un hacedor del MAS en su primera etapa, en el momento más difícil del Gobierno y luego terminó siendo un funcionario de la causa marítima, con un personal y facilidades disponibles que “le gusta a Carlos Mesa”.



Untoja también cuestionó la posición de los Demócratas que lidera Rubén Costas.



Indicó que los Demócratas "son afines al Gobierno". "Rubén Costas, el Gobierno y Álvaro García Linera, se entendieron siempre para muchas cosas y mantuvieron relaciones por debajo de la supuesta oposición y Costas se complementa con el MAS", subrayó.



Sin embargo y pese a las dificultades de la oposición en el país rumbo a las elecciones primarias, asegura que el MAS se encuentra debilitado y que por esta misma razón apuntó a crear la nueva Ley de Organizaciones Políticas para eliminar adversarios políticos e imponer en Bolivia el unipartidismo como en Cuba. "El Gobierno está muy desgastado y está en un proceso de descomposición, por eso crearon la nueva Ley porque nadie podrá cumplir ciertas exigencias y eso hará que el MAS se convierta en el único partido.



Trabajo. En tanto, de Unidad Nacional (UN), el líder de este frente político opositor, Samuel Doria Medina, estuvo en la plaza 24 de Septiembre en Santa Cruz, para en persona recolectar las firmas de nuevos militantes a su partido.



Destacó la aceptación y el respaldo de la población que se acercó para formar parte de esta organización política.



"La cancha está dispareja tiene el árbitro de su lado, sin embargo, Bolivia les dijo NO y unidos ganamos el referendo del 21 de febrero”, manifestó Doria Medina al referirse a la intención de Evo Morales de ir a la reelección.



Pidió a todos los frentes políticos, sean grandes o pequeños apostar por la unidad incluyendo a las plataformas ciudadanas, para así enfrentar al MAS en las primarias.