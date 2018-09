Mar: Crece expectativa a una semana del fallo



24/09/2018 - 08:08:54

Correo del Sur.- Crece la expectativa, especialmente en los ámbitos político y diplomático de los países involucrados, a exactamente una semana de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el juicio de Bolivia contra Chile caratulado como “Obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico”.



Mientras los ex presidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa ratificaron en las últimas horas la unidad plena del país en torno a la demanda marítima, para mañana, martes, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, citó a los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores (RREE) del Senado y de Diputados, así como a los líderes de los partidos con representación parlamentaria, para demostrar igualmente unanimidad.



La sentencia de la CIJ está prevista para el lunes 1 de octubre a las 15:00 (hora de Holanda, 9:00 de Bolivia).



En Bolivia



Tanto Quiroga como Mesa coincidieron, desde sus redes sociales, que esta demanda es una política de Estado y que está por encima de las diferencias políticas que puedan tener con el presidente Evo Morales.



De esa manera salieron al frente de publicaciones difundidas en medios chilenos respecto a una supuesta “tensa reunión por La Haya entre Morales y los ex mandatarios”.



Para Quiroga, un férreo opositor al gobierno de Morales, la demanda marítima está por encima de las “enormes diferencias” con el Mandatario y los inventos e insidias que esgrimen los gobernantes chilenos sólo evidencian su nerviosismo frente al próximo fallo de la CIJ de La Haya.



“Mar en BOL es Política de Estado, por encima de enormes diferencias como 21F, VEN, etc, y de estos inventos e insidias de tercera. Gob-CHI nervioso, tergiversa e intriga; BOL serena, unida, espera 1-0 con cauteloso optimismo”, escribió en su cuenta de Twitter.



Entretanto, Mesa aseguró que la reunión sostenida con el Jefe del Estado, el pasado 17 de septiembre, fue respetuoso y ratificó la unidad plena de Bolivia en torno al mar. “Diálogo con el Presidente fue respetuoso y ratificó unidad plena de Bolivia en torno al mar. Política de Estado es inalterable. Esperamos confiados y serenos fallo de la CIJ”, señaló Mesa, también en Twitter.







En Chile



Medios chilenos confirmaron la reunión convocada por Piñera para mañana a las 10:30 (hora local, una menos en Bolivia), en el Palacio de La Moneda.



El presidente de la Comisión de RREE de Diputados, Pablo Vidal, aseguró a El Mercurio que se trata de un tema al cual se debe concurrir, al igual que su par e integrante de esa instancia legislativa, Vlado Mirosevic.



Vidal dijo a ese periódico que la idea es “ratificar el compromiso de Chile con el derecho internacional, con el fallo en particular, sea cual sea (...) Yo creo que este no es un tema para que los partidos políticos se estén dando gustitos políticos individuales (...) Este es un tema país, un tema de Estado”.