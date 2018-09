Presión obliga a los agricultores a rematar alimentos a mitad de costo



Los Tiempos.- Son las 3:00 del miércoles y los productores del cono sur del departamento han llegado al kilómetro cero de la avenida Petrolera para vender tomate, vainita, pimentón, frutilla y haba, entre otros. La agricultora Elena Alegre llegó a las 00:30 con 40 cajas de tomate y varios quintales de brócoli, si hasta las 6:00 se queda con el producto le tocará rematarlo hasta en la mitad de su precio.



En el departamento, hay más de 10 mil agricultores de hortalizas que no tienen donde vender sus productos por lo que deben ofertarlos en las calles República, Barrientos, 16 de Julio y el kilómetro cero de la avenida Petrolera.



A la avenida Petrolera llegan productores de Pojo, Omereque, Pasorapa y de los municipios de Saipina y Comarapa de Santa Cruz que pagan hasta 10 bolivianos por el traslado de cada caja o quintal.



Para no volver con las cargas o evitar el decomiso de los funcionarios de la Intendencia deben rematar sus productos hasta en la mitad de su precio original. Sin embargo, los minoristas o las revendedoras comercializan las verduras triplicando los costos.



“Ellos son los que ganan mejor que los productores, ganan más de 100 por ciento y nosotros que hacemos producir apenas sacamos algo de ganancia. Estamos mejor aquí, antes llegábamos a la República y las comerciantes nos botaban”, relató Alegre.



En un recorrido que realizó Los Tiempos a estos sectores se constató que por ejemplo los productores inicialmente ofrecen la caja de tomate hasta en 30 bolivianos, si no logran vender lo rematan hasta en 15 bolivianos.



“Vendemos como podemos, entregamos a las que ralean, a veces por menor y hasta dejamos al fiado a las comerciantes del mercado”, dijo la productora .



Al lugar llega, menor proporción, de otras verduras como la achojcha que se comercializa en 30 bolivianos el quintal y se remata en 15 bolivianos.



En cambio, el pimentón se vende a 40 bolivianos el quintal y se remata hasta en 20 y 15 bolivianos.



“Ellos (los minoristas) ganan seguro, en cambio nosotros tenemos que esperar cuatro meses a que produzca, soportar la lluvia el frio, pero además hay mucho producto peruano que entra más barato y nos quita mercado”, dijo la productora Placida Rojas. Solicitó a las autoridades apoyar a su sector y evitar el ingreso de verdura del extranjero.



Los productores se acomodan a los largo de dos cuadras que colapsan con la cantidad de camiones, comerciantes y productos. La hora de mayor concurrencia es de 00:00 a las 06:00, en la que los minoristas regatean el precio, y los cargadores y carretilleros llevan el producto a los mercados o los cargan a camiones y camionetas que van a Quillacollo, La Paz y Oruro.



Muchos comerciantes dormitan en sus sitios; otros, más cansados, se duermen sobre sus productos.



Preocupación



“Hemos llegado a pensar que los comerciantes les pagan a los gendarmes municipales para que nos desalojen y quedarse con el producto que se vende a precio de remate”, denunció la representante de los productores de hortalizas, Teresa Barrionuevo.



La dirigente indicó que los productores están abandonados porque no se les otorga lugares céntricos para la venta de sus productos y deben sufrir maltrato de comerciantes minoristas y el municipio.



“Hay videos y fotos de cómo nos jalonean nos empujan, hay maltrato físico, psicológico, no hay respeto al agricultor que siembra los productos de la canasta familiar”, indicó.



El intendente Antonio Ferrufino señaló que muchos productores también se quedan en el kilómetro 0 para vender al por menor. “Los correcto sería que entreguen su producto y se marchen, pero no es así, muchos de ellos se quedan. Llegan en calidad de productores, pero al no vender se quedan y se convierten en minoristas”, explicó.



Dijo además que para que los productores que se asientan en el kilómetro 0 de la avenida Petrolera tengan mayor comodidad se los puede trasladar al Mercado Modelo del Norte que no se usa hace varios años. “Me voy a reunir con ellos para ver esta posibilidad, la idea es darles comodidad”, dijo.







DATOS



Verduras se distribuyen al país desde Cochabamba. El departamento produce una gran variedad de verduras, cereales, tubérculos y fruta que se comercializa en el resto del país.



Bolivia produce el 95% de sus alimentos. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, afirmó que el país produce más del 95 por ciento de sus alimentos para consumo interno. La importación alcanza sólo al 4 por ciento. En 2016 Bolivia sobrepasó el millón de toneladas de cultivo de papa.







ANÁLISIS



Filemon Iriarte.Secretario de Planificación de la Gobernación



“Alianza entre productores y privados es una alternativa”



Los minoristas aumentan entre 30 y 40 por ciento el precio del producto, parece que están más organizados, ellos se imponen a las intendencias. Incluso los mercados campesinos que se han creado a la larga se convierten en un mercado común y corriente.



Entonces, lamentablemente los productores están desamparados.



Hay que facilitarle el contacto directo del productor con el empresario o comercializadores como supermercados. La alianza entre los productores y privados es una muy buena alternativa para mejorar la condición de los agricultores.



Un ejemplo de aquello es Raqaypampa, que produce trigo, quinua y amaranto porque ha creado una empresa comunitaria que hace galletas de estos cereales que entrega al supermercado Ice Norte.



La empresa comunitaria de Raqaypampa se asoció con el Ice Norte, ellos los han capacitado para hacer la galleta y tienen buen mercado. Entonces ambos se benefician, el productor y la empresa privada, también se facilita el comercio.



Los productores se quejan por invasión de productos de Chile, Argentina y Perú, pero ellos deben ser más competitivos. Por hectárea producimos entre 6 y 8 toneladas de papa, en cambio en Perú superan las 18 toneladas. Como producen más, aquí llega a un precio menor que el producto local.