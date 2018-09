Bolivia no está en crisis, pero debe hacer ajustes

24/09/2018 - 07:53:30

Opinión.- El economista Enrique García Rodríguez, expresidente del banco de desarrollo de América Latina -CAF, que llegó para participar del primer Foro Empresarial Cochabamba 2018, señaló que Sudamérica y Bolivia, a excepción de Venezuela, no están en crisis, pero si no se hace un ajuste en los próximos dos años, el panorama no será tan alentador como el que se está viendo.



García, en una entrevista con OPINIÓN, explicó que no se puede seguir manteniendo la inversión pública tan alta, ya que se van a agotar los recursos. Se debe apostar por la inversión privada. No basta solo la inversión privada boliviana, sino tratar de traer la extranjera, dijo.



P. El FMI y el BID han proyectado un crecimiento del 1.8 a 2 por ciento para América Latina. ¿Qué tan saludable es esa proyección?



R. Los informes son positivos, pero al mismo tiempo dan señales rojas. No están dando ninguna recomendación violenta en temas críticos, pero sí la necesidad de hacer cosas.



No es momento de decir no, pero cuidado si no haces las cosas en los próximos dos a tres años, entonces sí vas a tener problemas.



P. ¿Hay crisis en el país?



R.Hay que cambiar de mentalidad y no ser de un pesimismo enorme. A veces escucho. “Estamos en una gran crisis”. Lo que pasa es que no han vivido un gran crisis. Si hubiesen estado en los años 83, 84, 85 en la hiperinflación, ese sería el problema.



Hoy, Bolivia tiene todavía defensas pero si no se preocupa en los próximos dos años de dar ese salto, las cosas pueden ser diferentes. Esta polarización de la política puede hacerle mucho daño al país. Se debe bajar la tensión para que todos entren en razón por el bien del país.



P. ¿Se debe conformar una agenda a largo plazo?



R. Bolivia y el resto de los países de Latinoamérica, específicamente América del Sur, tienen que dar un salto de este modelo tradicional. El ser tan dependientes de las materias primas, cuando los precios son altos, funciona bien, tienes holganza, superávit fiscal, puedes construir y cuando los precios son bajos, entras en un momento de crisis.



Hay que aprovechar los buenos momentos para dar un salto a nuevos sectores que puedan adecuarse a las realidad del siglo XXI. Se viene más adelante la cuarta revolución industrial, donde muchos de los trabajos que uno tiene no van a existir más, por lo que la tecnología e innovación y las cadenas productivas son fundamentales.



Es necesario lograr un consenso que es político al final, pero los empresarios y trabajadores también tienen que llegar a un acuerdo de ciertas cosas. En Bolivia y Latinoamérica, nos falta y nos va a tomar años de crecimiento de calidad para poder acercamos a los países industriales.



P. ¿Qué impide que no se esté pensando en largo plazo?



R. Este no es un tema solo de Bolivia, como hubo bonanza en Sudamérica se pensó que era eterna y se gastó la plata, no se pensó en eso (agenda a largo plazo). Cuando se quiso pensar en qué hacer, se dejó pasar el tiempo y vuelve una crisis. A veces se espera y cuando ya llegas a un punto en lo macroeconómico, tu obligación es resolver ese tema, pero otra vez postergas ese punto, que es lo que ha sucedido históricamente.



Si tú miras a la historia, cada vez que estás avanzando, viene la bonanza y te olvidas de los otros sectores. Dices “qué bueno, los precios están altos, voy a vender. Tengo reservas internacionales altas, puedo gastar”. Me equivoco en las decisiones, pero no importa, hasta el momento en que llegas a un punto y tienes que parar. Ahora Bolivia tiene la ventaja de que no está en esa situación, puede esperar.



P. Se ha afirmado que el país no está en crisis; sin embargo, el panorama no será el mismo de aquí a dos años. ¿Sobre qué ejes se debe trabajar?



R. Lo primero que se debe asegurar es que no puedes continuar con déficit fiscal y cuenta corriente con el 7, 8, 9 por ciento . Eso lo podía hacer uno o dos años correctamente, porque realmente eso le ha permitido a Bolivia, a diferencia de otros países de Latinoamérica, que durante los años difíciles que vinieron en la crisis del 2008, seguir creciendo.



Eso no puedes mantenerlo eternamente. Si sigues así, de aquí a uno, dos, tres años, ya no vas a tener reservas internacionales. Vas a tener que ajustarte y bajar tu crecimiento al 2 por ciento o menos. Lo que debe hacer ahora es ser realista y tener más inversión privada. No solo privada nacional, tienen que traer inversión extranjera directa de calidad.



Se debe hacer al margen de las ideologías. Claro ejemplo es China. Con un régimen socialista se ha potenciado porque tuvo una atracción de inversión extranjera muy interesante que hoy en día le da esa potencialidad.



P. Durante 11 años no hubo el tipo de cambio. ¿Hay que modificar?



R. Yo pienso que eventualmente hay que buscar una solución, hacer ajustes en su momento. No creo que sea el momento, pero tiene que hacerse los cambios. Todos los países están así y están haciendo ajustes en su tipo de cambio y uno se queda anclado, pierde competitividad para otros sectores.



Es decir, no afecta lo que es minería, hidrocarburos, pero te afecta para los otros productos.



P. Se dijo que el sector no tradicional es pequeño a comparación de exportaciones tradicionales.



R. El tema es que tienes que cambiar tu patrón si dependes de minería e hidrocarburos, si quieres hacer una nueva transformación a varios sectores para presentarte internacionalmente.



Un tema es el cambiario, otro el arancelario y otro los subsidios. En fin, es un tema amplio que tiene que verse, pero para eso vuelvo a insistir: no es un tema que aisladamente lo va a tomar el Banco Central, más aún si estás en una etapa política, pero es algo que hay tener en cuenta, pero no es el único. A veces piensas que es un tema, pero es parte de un conjunto.



P. ¿Hay que ver el conjunto?



R. No se puede ver aisladamente, hay que ver el tipo de cambio, los subsidios, políticas de diversificación, la institucional, facilidades para un sector. ¿Cómo incentivar a un sector con verdaderas potencialidades?, ¿cómo haces que la educación técnica sea para formar gente? No con las profesiones tradicionales. Hay demasiados abogados y economistas, ya no necesitamos tanto. Habría que enseñarles a hacer otras cosas, porque los trabajados del futuro son otros.



Un aspecto muy grave en Bolivia es la informalidad. Parte se debe a que no tienes opciones de empleo en sectores que son de transformación productiva. En el momento que tengas nuevos sectores que requieren una mano de obra de otro tipo y la forma que apoyes, va a incorporarse.



P. ¿La economía se nueve en los recursos hidrocarburíferos?



R. La minería e hidrocarburos, aunque la agricultura ha avanzado muy fuerte. Si tú ves la base fundamental, gira en esos dos sectores y no puede seguir.



No puedes depender de eso. Son sectores que te crean bonanzas por un tiempo y te crean condiciones para un mayor consumo, pero tú necesitas una base productiva y eso no viene de esos sectores. Son la base, sin ellos estaríamos mal, pero no te quedes con ellos.