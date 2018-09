Por esta razón la música de Rihanna tendrá que esperar un poco más



22/09/2018 - 15:18:07

Quien.- Luego de triunfar en la Semana de la moda de Nueva York y de incursionar en el mundo del make up, ahora Rihanna tendrá menos tiempo para trabajar en la música. El gobierno de Barbados, su país natal, tiene una misión para ella en la que por supuesto invertirá todas sus energías.



De acuerdo con el portal de noticias CNN, la cantante de 28 fue nombrada embajadora plenipotenciaria de Barbados. Esto significa que en las próximas semanas, Rihanna se dedicará a la promoción en el extranjero de la educación, el turismo y las inversiones que se han hecho en la isla.



Aunque la también empresaria es el personaje más conveniente para desarrollar esta misión, este tipo de puestos normalmente son ocupados por expertos diplomáticos, sin embargo, en esta ocasión se hizo una excepción para elevar satisfactoriamente el trabajo que se ha hecho en dicho país.



“No puedo estar más orgullosa de que me hayan elegido para este título en mi país. Todo ciudadano de Barbados tiene que trabajar en hace un mejor país, pero yo estoy más que preparada para aceptar esta responsabilidad. No veo el momento de empezar a trabajar ya con la Primera ministra Motley y con su equipo para reimaginar Barbados”, aseguró la cantante a través de un comunicado.





Así que en las siguientes semanas seguiremos teniendo más noticias sobre Rihanna pero ya no como cantante.