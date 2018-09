Aunque ya no es parte de su vida, él no ha dejado a Demi Lovato tras su recaída

22/09/2018 - 15:16:26

Quien.- Demi Lovato continúa recluida en un centro de rehabilitación para superar sus problemas de adicciones luego de la recaída que tuvo hace un par de meses, pero lo que ahora ha provocado un gran impacto, es que Wilmer Valderrama, su ex novio, la ha visitado en constantes ocasiones durante este difícil momento.



De acuerdo al portal TMZ, Lovato ya salió del primer centro de desintoxicación al que fue ingresada tras su salida del hospital, pero ingresó a otro, situación que no impidió a Valderrama estar al pendiente y cerca de su ex.







Según el medio, el actor ha volado varias veces para encontrarse con Demi y mostrarle su apoyo incondicional. Inclusive, varias personas han visto a los artistas en un café muy famoso que está cerca del lugar, y por la actitud que tienen, afirman que se ven como una pareja.



Además de Wilmer, con quien la intérprete mantuvo una relación sentimental de 6 años, Demi ha sido vista en esa cafetería con otras personas que ingresaron al mismo lugar que ella.