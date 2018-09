Cómo han evolucionado las pantallas de los teléfonos inteligentes desde 1994 hasta hoy



BBC.- La pantalla del Motorola Dyna TAC, el primer celular comercial de la historia, era un minúsculo rectángulo que contenía apenas el espacio suficiente para 7 números que aparecían en rojo.



Después, en 1994, apareció el IBM Simon, que es considerado por algunos como el primer "teléfono inteligente" (aunque el concepto no fue acuñado sino hasta 1997, con el lanzamiento del GS88 de la compañía Ericsson).



Tenía una interfaz de pantalla táctil de 11 centímetros que permitía enviar correos electrónicos, hacer llamadas y almacenar datos.



Ambos modelos, el Dyna TAC y el IBM Simon, fueron los pioneros de una revolución móvil que continúa su marcha.



Y un paso más en esa evolución con la presentación del último modelo de Apple, el iPhone Xs Max, que -en contraste con su antepasado noventero- tiene una pantalla de 16,5 centímetros en los que se puede consultar el clima, ver un largometraje y leer el periódico.





Pero no solo ha aumentado el tamaño de la pantalla, sino también su calidad: de los números rojos casi análogos se pasó una imagen de alta resolución digital (que se conoce como pantalla Súper Retina).



Además, mientras que al principio las pantallas táctiles funcionaban por presión de los dedos, ahora operan por detección del movimiento y sensores.



En BBC Mundo te mostramos en 12 modelos cómo ha sido la evolución de la pantalla de los teléfonos inteligentes desde 1994.



1. IBM Simon (1994): fue el primer celular que tenía una pantalla táctil, pero su batería solo duraba una hora.



2. Siemens S10 (1997): el primer celular con una pantalla a color, aunque solo tenía el rojo, el azul, el verde y el blanco para mostrar.



3. LG Prada (2006): es el primer móvil con una pantalla táctil denominada capacitiva, es decir que no se guiaba por la presión sino que detectaba el toque de los dedos por los cambios electrónicos en la pantalla.



4. iPhone (2007): Apple creó lo que se conoce como el "multitáctil", que detecta varios puntos de contacto, lo que permite hacer zoom dentro de la pantalla y otras interacciones.



5. Nokia N85 (2008): fue el primer teléfono con una pantalla OLED (las siglas en inglés para diodo orgánico de emisión de luz), que permite oscuros más profundos y mejor contrastes.



6. Samsung Galaxy Note (2011): Aunque no fue la primera "phablet" (contracción de phone y tablet, teléfono de tamaño mediano), fue el primer dispositivo que mostró que había mercado para artefactos móviles con pantallas de más de 12 centímetros, aunque los críticos señalaron que era "cómicamente enorme".



7. LG G Flex (2013): fue el primer smartphone con pantalla curva, aunque muchos pensaron que solo se trataba un truco de mercadeo. Sin embargo, allanó el camino para los celulares que se pueden doblar.



8. Sharp Aquos Crystal (2014): marcó la tendencia de los teléfonos sin marcos, que ahora replican los modelos más conocidos como iPhone y Samsung Galaxy.



9. Samsung Galaxy Note Edge (2014): el primer celular de Samsung que logró "envolver" la pantalla hacia sus bordes, lo que le da más espacio para notificaciones y aplicaciones.



10. Sony Xperia Z5 Premium (2015): aplicó la tecnología -usada en sus televisores- llamada 4K para disfrutar de contenidos de alta definición en el móvil.



11. Essential Phone (2017): el modelo, diseñado por el cofundador de Android, Andy Rubin, logró algo que iPhone llevaba buscando: ampliar el tamaño de la pantalla sin perder la apertura para la cámara frontal.



12. Vivo X21: la firma china batió a sus rivales al ofrecer la identificación de la huella digital debajo de la pantalla.