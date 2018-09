Defensoría del Pueblo logra cuarto intermedio en conflicto José Cartellone en Chuquisaca



22/09/2018 - 14:46:26

Sucre,(ABI).- El Delegado Defensorial de Chuquisaca, Edwin Martínez, informó el sábado que los ex trabajadores de la empresa José Cartellone, que bloquean el camino Monteagudo (Chuquisaca)-Camiri (Santa Cruz), exigiendo el pago de beneficios sociales y salarios devengados, declararon cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta el 24 de septiembre.



"La Defensoría del Pueblo logró persuadir a los ex trabajadores de la empresa José Cartellone, que bloquean en tramo Monteagudo-Camiri, por sus beneficios sociales y salarios impagos hasta el lunes 24 de septiembre", señaló a los periodistas.



Martínez adelantó que está programada una reunión en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en la ciudad de La Paz para el martes 25 de septiembre.



En el encuentro participarán el presidente de la ABC, Luis Sánchez-Gómez, el viceministro Trabajo y Previsión Social, Víctor Luna, el Gerente de la empresa José Cartellone, tres representantes de los ex trabajadores de esa factoría y la Defensoría del Pueblo.



Según Martínez, la empresa José Cartellone, contratada por la ABC para la construcción del tramo Padilla-Monteagudo-Muyupampa-Ipati, que incluye la serranía del túnel de Incahuasi, en el departamento de Chuquisaca, no cumplió con el pago de las planillas adeudadas.