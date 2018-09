Samuel ve erróneo plantear alianza a Mesa: No le interesa ser presidente

22/09/2018 - 14:35:15

El País.- El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, señaló que, debido al desinterés que mostró el expresidente Carlos Mesa en la política y en ser candidato presidencial, sería un error plantear una alianza con él.



“Las veces que he hablado con Carlos Mesa me ha manifestado que los partidos políticos no representan, ya no tienen un rol importante, me ha manifestado que no le interesa ser candidato, me ha manifestado que no le interesa ser presidente, entonces sería un error plantear alianzas y acuerdos con alguien que plantea que el tema de la política no es prioridad”, dijo Doria Medina.



El jefe de UN dijo que en las primarias de los partidos hay que ver quién tiene más apoyo para la candidatura presidencial.



“Vamos a ver en estas primarias quién tiene más apoyo. Si yo tengo más apoyo, reclamaré que me apoyen; si hay otro que tiene más apoyo, desde luego que lo apoyaré”, señaló.



En el supuesto caso de que Carlos Mesa lograra el mayor apoyo en las primarias, Doria Medina dijo que volvería a conversar con él.



“Para comenzar, tendríamos que esperar que Carlos Mesa cambie de opinión para pensar que él sea candidato, se inscriba a un partido como establece la ley de partidos políticos; si eso sucede, lo visito y conversamos otra vez. Pero por el momento, no solamente me lo ha dicho a mí, lo ha dicho de manera pública que él no va a ser candidato”, manifestó el jefe de UN.