La Contraloría se suma a la querella contra Leyes por compra de seguros



22/09/2018 - 14:34:11

Los Tiempos.- La Contraloría General del Estado se sumó a la querella presentada por el concejal Sergio Rodríguez (MAS) contra el alcalde José María Leyes y otros implicados por la presunta contratación irregular y sobreprecio en la compra de seguros para el municipio de Cochabamba. Asimismo, coadyuvó preliminarmente en la investigación con el envío de informes a modo de pruebas de los hechos e instó a citar a todos los involucrados en el caso.



“Tengo a bien apersonarme a su autoridad para adherirme a la denuncia presentada por Sergio Rodríguez contra Marvell José María Leyes y otros por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y otros, solicitando que se reconozca y acepte mi personería para este fin”, señala la nota emitida por el gerente departamental de la Contraloría, Julio Guerra, a la Fiscalía especializada en persecución de delitos contra la corrupción.



La petición se hizo en conocimiento de hechos irregulares en el proceso de Contratación de seguros para el Gobierno Municipal de Cochabamba bajo la modalidad de licitación pública nacional LP N°12/2016 que fue realizada durante la gestión 2016.



Según antecedentes, a la licitación se presentaron tres empresas: Seguros y reaseguros Credinform Internacional S.A., Compañía de seguro y reaseguros Fortaleza S.A. y La Boliviana Ciacruz de seguros y reaseguros S.A.



La primera ganó la licitación con la oferta más cara, de 1,6 millones de bolivianos, y las restantes fueron descalificadas. La oferta más baja fue de Fortaleza S.A., con el monto de 1,3 millones de bolivianos, por lo que se estableció un presunto sobreprecio de 246 mil bolivianos.



El responsable de la contratación, Diego Moreno (implicado en la compra irregular de mochilas escolares), identificó como método de selección al precio evaluado más bajo.



La comisión calificadora dejó de lado a las empresas Fortaleza y La Boliviana Ciacruz por el incumplimiento de la declaración jurada (formulario a1) y señaló estas carencias como “no subsanables”.



Sin embargo, según el informe Circunstanciado N °GC/GP19/A17 F4de 24 de abril de 2018, emitido por la gerencia de Auditoría de la Contraloría, en su inciso de “Incorrecta descalificación en la evaluación de propuestas” establece: “La adjudicación realizada a Seguros y Reaseguros Credinform Internacional S.A. es irregular, ya que la causal utilizada para la descalificación de la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A que tenía la propuesta más económica y cumplía con lo requerido en el Documento Base de Contratación no tiene sustento (…) y debió aplicarse el principio de subsanabilidad”.



Finalmente, el informe atribuye responsabilidades directas por la contratación irregular al alcalde José María Leyes, al responsable de contratación y la comisión de calificación.



Denuncia



Inicialmente, el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sergio Rodríguez, presentó la denuncia del presunto sobreprecio de 35 mil dólares en la compra de seguros el pasado 31 de julio de 2017. Luego, el Concejo Municipal solicitó al Ejecutivo iniciar las acciones legales correspondientes para hallar responsables del caso.







35 mil dólares de sobreprecio. El concejal Sergio Rodríguez denunció el presunto sobreprecio de 35 mil dólares en la compra de seguros en agosto.







10 IMPLICADOS EN EN CASO SEGUROS



La denuncia presentada ante la Fiscalía por el caso del presunto sobreprecio y contratación irregular en la compra de seguros para el municipio implica a 10 funcionarios públicos, entre ellos el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes. En su caso, se lo acusa de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.



Por otro lado, se encuentra involucrado el responsable del proceso de contratación, Diego Moreno, que se halla prófugo de la justicia por la denuncia de la compra irregular de mochilas escolares. A él y otros siete funcionarios se les atribuye la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros.







UN ALBAÑIL PRESENTA DENUNCIA CONTRA LEYES Y DEFENSA VE “AFÁN COYUNTURAL”



El alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, se presentó ayer ante la Fiscalía de Lucha Contra la Corrupción para prestar su declaración informativa por la denuncia de Celestino Choque por un presunto tráfico de influencia e incumplimiento de deberes. La defensa de Leyes manifestó que la denuncia sólo sigue un “afán” coyuntural debido a los procesos que enfrenta la autoridad y que carece de fundamento. El denunciante no asistió ayer a la Fiscalía.



“La citación es por una denuncia que habría hecho el señor Celestino Choque, de profesión albañil, porque no se le habría satisfecho con la provisión de letreros que habría querido vender a la Alcaldía (…) Es ya una burla, se lo pretende responsabilizar de todo al Alcalde”, expresó el abogado de Leyes, Humberto Trigo.



Piden libertad de Leyes



Trigo anunció que el próximo miércoles se realizará la audiencia de modificación de medidas sustitutivas del alcalde Leyes para que pueda retornar a sus funciones laborales.



Actualmente cumple detención domiciliaria por el caso de la presunta compra irregular de mochilas escolares. “Vamos a acompañar un informe social, la investigación de la Unidad Financiera que lo vemos favorable y la certificación que los funcionarios implicados en el caso Mochilas, que ya no trabajan en la Alcaldía”, explicó Trigo.