Congreso del MAS Tarija termina entre golpes y abandono de 19 de las 26 organizaciones



22/09/2018 - 14:32:37

Página Siete.- El Congreso del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en Tarija terminó la noche del viernes entre golpes, con el abandono de 19 de las 26 organizaciones de base participantes y la imposición de Carlos Acosta como nuevo líder departamental.



Las organizaciones que abandonaron el evento, exigían el respeto a la elección de diciembre de 2017, cuando fue posesionado René Sánchez, campesino de Caraparí, sin el respaldo de las organizaciones matrices grandes, como los Campesinos y las Bartolinas, de acuerdo con el reporte del diario digital El País de Tarija.



El director de la Regional de Cercado, Jorge Burgos, informó que se encuentran muy desilusionados con lo que ha pasado en el Congreso del viernes porque a su parecer habrían primado intereses particulares y no del instrumento político MAS-IPSP. “Lamentablemente nosotros como la dirección de Cercado hemos querido colaborar en todo momento, pero hemos visto intereses de algunos alcaldes que han estado digitando para que sea un fracaso”, añadió.



Burgos sostuvo que “planificamos y hablamos con ministros, Federación de Campesinos del departamento, Bartolinas, pero que sorpresa nos damos cuando la Federación con un grupo de personas persisten con hacer un nuevo congreso. Nos sorprende porque si era un congreso de unidad, hemos visto un desbande total en este congreso”.



El reporte del diario digital El País describe la realización del congreso como un “esperpento de Congreso, organizado con el aval del ministro (de Justicia) coordinador, Héctor Arce Zaconeta, cuyo asesor fue zarandeado y golpeado en la noche de ayer, lejos de apuntalar el Congreso incrementa la división entre bloques”.



Añade que “si bien se preveía el desenlace y que se impusiera el pacto campesino de la zona alta, Cercado y Uriondo (de donde es Acosta), que ya controla la Asamblea, no se esperaba resolución hasta la madrugada del domingo”.



René Sánchez, que fue elegido como ejecutivo departamental en 2017, denunció que dos o tres personas que además de intentar dividir al MAS lo discriminaron. “El privilegio de ser de la capital es más válido que ser de una provincia, esto nos molesta, nos duele y no debería ser así”, añadió.



Dijo que “en vez de llegar a la unidad (del MAS-Tarija), más al contrario esto termina dividiendo al Movimiento al Socialismo”. También se refirió que se encuentra contento por el apoyo que le brindan en la capital tarijeña.



No importó la unidad



El congreso del MAS Tarija se inauguró a las 13:00 del viernes 21 de septiembre en el Coliseo 15 de Noviembre de la capital tarijeña. Ya en el momento de la inauguración, según el diario digital El País, se veía la importancia de solo derrocar a René Sánchez y elegir al nuevo líder regional, y no así buscar la unidad del partido gobernante en ese departamento.



“El sector más próximo a René Sánchez, el líder “derrocado” con la venia del ministro (de Justicia) coordinador, Héctor Arce, que fue quien instó a convocar al Congreso de Unidad quiso poner en duda la elección de un nuevo dirigente bajo el argumento ya conocido de que el carapareño es el presidente electo y que el Congreso debe servir para apuntalar ese liderazgo”, reporta el diario mencionado.



El reporte recuerda que Sánchez fue electo en un accidentado Congreso celebrado en diciembre de 2017 en Bermejo. Entonces las Bartolinas todavía no habían salido de su crisis orgánica producida por el terremoto que supuso la detención de su líder histórica Julia Ramos, y los campesinos andaban también en una pugna de legitimidad. Sánchez, campesino de Caraparí, fue electo con el apoyo de los Interculturales y las centrales especiales del Chaco y Bermejo, pero lo de la legitimidad es otra cosa.



