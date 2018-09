Gobierno ve un número alarmante de casos que llegan a la Fiscalía y que en 2017 llegaron a 368 por día



La Razón.- La difícil situación que pasa la Justicia y Fiscalía tiene como factores aspectos como la cantidad de casos y la formación de los administradores de la Justicia, que no es de las mejores. El número de casos reportados en 2017 en la Fiscalía llegó a 134.268, lo que representa un promedio de denuncias diarias de 368, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez.



“Eso no puede ser. Es un dato alarmante (el número de casos)” y hace difícil su atención por cualquier sistema, advirtió la autoridad en una entrevista con la emisora Panamericana tras dar a conocer las denuncias que llegaron en 2017 a la Fiscalía.



Ingresaron para su investigación 134.268 casos, de ese total 33.626 están relacionados con la violencia intrafamiliar. Los datos “llaman la atención”, insistió.



A esa situación se suma que la formación de los jueces “no es de las mejores”, ya que las escuelas de formación de los administradores de justicia no colman las expectativas de los procedimientos que actualmente deben aplicarse de manera rápida en el país, sostuvo.



La Justicia y la Fiscalía nuevamente están en el ojo de la tormenta, luego de revelarse un audio en el que la juez Patricia Pacajes asegura que Jhiery Fernández, sentenciado a 20 años de cárcel por la denuncia de una denuncia de violación y muerte del bebé Alexander, es inocente.



Muy por debajo de las denuncias de violencia intrafamiliar, están “robos y lesiones con 10.000, aproximadamente, cada una. Está triplicando lo que antes eran los delitos tradicionales en el tema de violencia”.