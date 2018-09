Protestan por 21F afuera del Tribunal Electoral



22/09/2018 - 14:09:06

El Día.- Las protestas en defensa del 21F se hicieron escuchar ayer en las afueras del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Los activistas de plataformas y colectivos ciudadanos persisten en presionar a los vocales electorales para hacer respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016, donde el no a la reelección de Evo Morales ganó en las urnas.



Acciones. Con una manifestación de forma simultánea se pronunciaron los activistas de Chuquisaca, Potosí y La Paz.



En la sede de Gobierno, la Plaza Avaroa donde desde hace días atrás se llevaba adelante una vigilia y huelga de hambre para presionar al TSE, los activistas llegaron con banderas y pancartas del 21F, exigiendo el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE).



El piquete de huelga de hambre que se instaló se levantó debido al delicado estado de salud en el que se encontraban los manifestantes.



Pamela Flores, activista cruceña estuvo presente en la protesta, para exigir a los vocales electorales cumplir con las normas y no permitir que Morales busque una nueva repostulación, con las elecciones primarias.



"Les hemos pedido que abandonen la medida para que recuperen energías, tenemos que seguir luchando y es necesario la unidad de los bolivianos", dijo.



Movilizados. En Chuquisaca, ayer los activistas llegaron hasta las puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED) con el mismo fin, exigir a los vocales electorales cumplir con el mandato de los bolivianos mediante el voto del 21F. Si bien la protesta fue de forma pacífica, los activistas se registraron minutos después para no provocar tensión en los trabajadores de la institución electoral.



En Potosí la concentración de las plataformas fue en el plaza 10 de Noviembre, donde repartieron volantes a la población en donde se leían los mensajes de respeto al voto ciudadano.



Las manifestaciones se deben a que ayer fue 21 de septiembre, y los activistas acordaron movilizarse a nivel nacional el 21 de cada mes, para recordar el voto en contra de la repostulación de Evo.