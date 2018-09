La justicia está presa por el poder de la corrupción: Conade



21/09/2018 - 21:44:18

La Paz.- La justicia está presa por el poder y la corrupción, esto ha dañado estructuralmente a la institucionalidad y al Estado de derecho. La dignidad de las personas y la violación de los derechos humanos nos transforman en víctimas de malas prácticas y malos funcionarios que han arrebatado a muchos inocentes el preciado valor de la libertad, dice una nota de prensa emitida por el Conade este viernes.



Añade que un caso reciente de la profunda crisis de justicia es el referido al Dr. Jhiery Fernández, quien alega, con evidencias, ser víctima de una grave situación de indefensión y vulneración de sus derechos fundamentales, con una condena de 20 años, como efecto de un proceso penal plagado por vicios de nulidad. Ante esta situación, el CONADE expresa:



1. La crisis de la justicia es un síntoma de una democracia debilitada que tiene como responsable a la actual hegemonía política que fractura la independencia de poderes.



2. La justicia debe ser un instrumento fundamental para la protección de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, lo contrario significa enfrentar un claro abuso de poder y de autoridad que está despedazando la institucionalidad del Estado.



3. Ante la impunidad, la corrupción y el sometimiento de la justicia por parte de los aparatos políticos de poder expresamos nuestra indignación y protesta sobre lo acontecido. La dignidad humana, la vida están echadas a menos y debemos recuperar estas bases fundamentales para una convivencia fraterna en el país.



4. Expresamos nuestra solidaridad con el médico Fernández y su familia, exigimos el pleno esclarecimiento de la sensible muerte del bebé Alexander; pero también una sanción ejemplar contra jueces, fiscales u otros investigadores que se han constituido en consorcios del poder político, de la corrupción y la injusticia, que también afecta a otros tantos inocentes en los distintos recintos penitenciarios.



5. Expresamos nuestra adhesión al pedido del Colegio Médico y del Colegio de Abogados, y nos sumaremos a las movilizaciones haciendo de la calle el espacio para luchar por nuestros derechos, frente a un Estado que no sólo está ausente de la solución de problemas estructurales, sino con autoridades que son parte del problema.



6. Convocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a sensibilizarse con estos temas, dejemos la pasividad ante hechos que indignan y dañan lo más profundo del ser humano. Hoy nos convoca solidarizarnos en este caso, superemos el miedo porque mañana puede afectarte a ti o a tus hijos, por eso debemos parar este tipo de arbitrariedades. La democracia no sólo es asistir a las urnas, sino también tener garantías para el respeto a nuestros derechos y brindarnos la seguridad de nuestra integridad..