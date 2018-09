Desde la Fexpo CRE muestra la era de los vehículos eléctricos en Bolivia



21/09/2018 - 21:34:59

La innovación tecnológica con medidores inteligentes y vehículos que son 100% eléctricos presentará la Cooperativa eléctrica en su stand de Fexpocruz 2018.



Se destaca la novedad que presenta CRE con un stand totalmente renovado de la mano de la innovación y las nuevas tecnologías. “La apuesta es mostrar que se viene una nueva concepción de la realidad con las ciudades inteligentes, donde circulan vehículos eléctricos con energía ecológica limpia; donde los domicilios están interconectados con líneas inteligentes y tienen medidores de luz domiciliarios que informan al usuario y a nosotros de todo lo que pasa con el servicio para que actuemos inmediatamente sin necesidad que recibamos la llamada del cliente”, expresó Miguel Castedo, presidente del consejo de Administración de CRE.



El Ejecutivo explicó que en su stand abrieron el espacio para que el público no tenga que hacer colas. La puesta en escena recrea el pasado y el futuro con una estación de servicio o surtidor para abastecerse de electricidad y otra convencional. Habrán dos furgonetas de la marca francesa Renault que funcionan con electricidad y además presentarán los medidores inteligentes que interactúan con el usuario al informarle de cortes y comunicarse directamente con la distribuidora si se interrumpe el servicio. Las pantallas led y las gigantografías de la ciudad que muestran a una Santa Cruz cosmopolita completan la escena.



En lo que respecta a la vehículos 100 por ciento eléctricos, son de la marca francesa Renault, importadas por Imcruz y pertenecen al modelo Kangoo Z.E. Es una furgoneta comercial que ofrece 60 CV, 180 km de autonomía y alcanza una velocidad de 130 km/h.



“Hace un año que decidimos innovar con la compra de vehículos que no consuman combustibles fósiles que contaminan y son subvencionados por el Estado. Apostamos por estas furgonetas eléctricas que cumplen con todas las normas de seguridad y nos permiten dar un mensaje de respeto y cuidado al medio ambiente, sin descuidar la calidad del servicio que prestamos”, explicó Castedo.



Finalizada la Fexpo, las Kangoo Z.E. se incorporarán al trabajo de CRE, prestando servicio en la inspección de instalaciones y reclamos. “Invitamos al pueblo cruceño a visitar nuestro stand y conocer de cerca estas unidades que son nuestro regalo a Santa Cruz, en el 208 aniversario de la gesta libertaria de 1810”, concluyó Castedo.



El gerente general de CRE, Mario Carmelo Paz, mostró su complacencia con las pruebas realizadas a los automotores por su versatilidad y anunció que una tercera unidad de la familia Renault entrará en servicio a inicios de 2019. “Creemos que la tendencia mundial hacia el uso de estos vehículos es irreversible y nosotros por responsabilidad con nuestro pueblo no podíamos estar al margen”, argumentó.



Sus características



La furgoneta Kangoo Z.E. tiene dos versiones, las cuales poseen un motor eléctrico de 44 kW, fabricado en Francia. La tecnología de este vehículo ofrece muchas ventajas en la movilidad eléctrica a diario; cero ruidos, cero emisiones, pero 100% eficiente y agradable. Equipado con 1 batería que alcanza los 400V y se encuentra ubicada en la parte inferior del vehículo. No lleva caja de cambios, sino un puente de transferencia, que trasmite el giro desde el motor eléctrico hacia las ruedas, este puente de trasferencia opera con un mando selector P (parking), D (drive) y R (retro).



Se destaca en el ámbito comercial por su respeto con el medio ambiente, su gran capacidad de carga de 650 kg y una alta autonomía de viaje de hasta 180 km que puede variar según las condiciones de topografía, hábitos de manejo, tipo de carga y de tráfico, con tiempo de carga máxima de 6 a 9 horas. Esta novedosa y conveniente versión, tiene espacio para dos personas en la cabina delantera.