Pacajes admite que es su voz la del audio y afirma que sentencia a Fernández se basó en pruebas



21/09/2018 - 21:11:14

La Paz, (ABI).- La juez Patricia Pacajes admitió el viernes que la voz que se escucha en el audio que circuló en medios de comunicación y redes sociales y que dio un viraje al caso del bebé Alexander le corresponde, y aseveró que la sentencia de 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández por el delito de violación se basó en pruebas.



"Admito que es mi audio y el nombre lo voy a dar de ese tipo, es Romel Cardozo (quien grabó el audio) él preparó esto, pedir disculpas a la población", dijo en una entrevista exclusiva con la red Uno.



En el audio se escucha decir a Pacajes, entre copas, que el médico es inocente y que no hubo violación al bebé, además que acusa a autoridades del Ministerio Público de haber ejercido presión.



La juez aseguró que cuando habló de la inocencia del galeno fue una opinión personal antes dictar la sentencia junto a los miembros del Tribunal Décimo, la que se emitió "conforme a derecho".



"El fallo se basa simplemente a las pruebas, a la prueba testifical y a la prueba documental y a la prueba pericial que está en la sentencia", precisó.



La juez denunció que recibió constantes presiones de la fiscal Susana Boyan (asignada al caso), situación que denunció mediante una nota al Fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, como al Fiscal General, Ramiro Guerrero; sin embargo, no recibió respuesta.



Remarcó que el fallo fue dictado en apego a la ley y afirmó que se siente perseguida por lo que pidió garantías para que se proteja su integridad.



El 13 de noviembre de 2014, el bebé Alexander, de ocho meses, perdió la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio en un confuso episodio.



Esta jornada, el Consejo de la Magistratura notificó formalmente a Pacajes, presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, sobre la suspensión del cargo sin goce de salario.



Entre tanto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo ayer que la sentencia dictada contra Fernández carece de fundamento y sugirió que debe investigarse a los tres jueces que formaron el Tribunal Décimo de Sentencia que dictó 20 años de cárcel para el galeno.



"No existe una fundamentación, una explicación coherente como debe ser en un caso de semejante naturaleza. He recibido bastante información y la sentencia es absolutamente carente de fundamentos", dijo a los periodistas.