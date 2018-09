Policía: Para postular a la Anapol no se requiere de tramitadores

21/09/2018 - 18:58:21

La Paz, (ABI).- El jefe de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, Luis Fernando Guarachi, advirtió el viernes que para postular a la Academia Nacional de Policías (Anapol) no se requiere de tramitadores.



"Advertir a los estudiantes que para postular a los institutos policiales no se requiere tramitadores de ninguna naturaleza ni muchos menos comprar cupos ofertados por estafadores", dijo a los periodistas.



Guarachi advirtió que gente inescrupulosa ofrece ayuda y cupos en institutos policiales a cambio de un monto de dinero.



En el caso de Anapol, un comité integrado por representantes de los ministerios de Gobierno, de Justicia y Transparencia, y de Educación se encarga de la selección y admisión de postulantes, explicó.



Guarachi exhortó a los postulantes y padres de familia a denunciar a los supuestos tramitadores.