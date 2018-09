Escríbeme un comentario, que estoy muerto: Broma de un joven revive tendencia mortal en la Red

21/09/2018 - 18:18:02

Actualidad.- Un adolescente de EE.UU. llamado Ahmed Simrin ganó rápidamente popularidad en Instagram de una manera muy peculiar. A pesar de que el joven, de 15 años, solo tiene tres publicaciones en dicha red social, logró que su cuenta alcanzara casi 3.000 seguidores y que una de sus anodinas fotos acumulara más de 22.000 comentarios y 4.000 "me gusta".



Este repentino éxito se debió a una singular estrategia de promoción utilizada por Simrin: pretender que estaba muerto. Según informa Engadget, el adolescente fue dejando comentarios en diversas cuentas de Instagram pidiendo a los usuarios que le escribieran mensajes de pésame en su última foto publicada. La insólita explicación que dio para esta extraña petición es que quería que su novia pensara que estaba muerto.



"Mi familia y yo nos mudamos recientemente y ella [la supuesta novia] quiere seguir con la relación, pero yo realmente quiero seguir adelante, era [una relación] tóxica", fue repitiendo Simrin a finales de agosto bajo distintas publicaciones de varias celebridades con muchos seguidores.



Sorprendentemente, más de 22.000 usuarios de la red respondieron a su llamamiento, dejando comentarios como "DEP, te vamos a extrañar", "Moriste demasiado joven" y otros bajo la imagen, en la que el adolescente posa junto a un amigo. En total, su perfil fue visitado por más de 316.000 personas en tan solo una semana.



Explicando los motivos de su acción, el joven dijo que lo hizo "por entretenimiento". "La gente se hace famosa por hacer cualquier cosa en estos tiempos", agregó.



Aunque la idea de Simrin no es nueva, ya que fue popularizada en 2010 como un fenómeno de Internet bautizado como "RIP"ing", ahora ha vuelto a ser tendencia en Instagram. Varios imitadores del joven han empezado a dejar comentarios parecidos, en los que piden a otros que les escriban condolencias con motivos como para "no ir a la escuela".



Sin embargo, muchos internautas rechazan esta moda y tachan este tipo de conducta de "inaceptable".



Ver esta publicación en Instagram Fresh out the oven 💸👌💦🔥💯 Una publicación compartida de أحمد سمرن (@ahmed.simrin7) el 2 Oct, 2017 a las 2:05 PDT