El reclamo de Ha*Ash tras no ser nominadas en los Latin Grammy

21/09/2018 - 18:05:00

Quien.- Luego de darse a conocer la lista de los nominados a la próxima entrega del Latin Grammy, situación por la que muchos artistas emplearon las redes sociales para agradecer la distinción, el dueto Ha*Ash recurrió a este medio para manifestar su descontento y desilusión con las personas tomaron la decisión de no incluirlas.



En un comunicado, Hanna y Ashley expresaron: “Desde que arrancamos nuestra carrera hace 16 años, siempre soñábamos, entre otras cosas, con tener un Grammy o tan solo una nominación. Año tras año, después de estar desilusionadas, nos levantábamos con la ilusión de que con el siguiente disco sí pasaría. Hoy después de saber que otra vez no pasó, nos dimos cuenta de que no se puede tener todo y lo que sí tenemos es lo que verdaderamente nos hace felices”.



Recalcando que su trabajo siempre ha sido pensando en sus seguidores, las cantautoras agregaron: “Tal vez a las personas que deciden los Grammy no les guste lo que hacemos, pero nuestra música no es para ellos, sino para nuestros fans, para la gente que va a nuestros shows, que ahorra y compra un boleto para vernos, que nos esperan en los aeropuertos de cada país... Ese es el verdadero reconocimiento y por ello les queremos decir GRACIAS”.



Para finalizar su mensaje, Ha*Ash recalcó lo afortunadas que se sienten por permanecer en el gusto del público tras 16 años de carrera interrumpida.



