En medio de rumores por nuevo ligue, Kourtney es captada con famoso rockero



21/09/2018 - 17:50:31

Quien.- A casi dos meses de la ruptura amorosa entre Kourtney Kardashian y Younes Bendjima, la empresaria ya ha sido relacionada sentimentalmente con el joven modelo Luka Sabbat , quien es 19 años menor que ella.



Recientemente Kourtney fue captada con Luka en una cita romántica en el exclusivo restaurante del Chateu Marmont en Los Ángeles, así como en la inauguración de un restaurante de comida asiática en Chicago, donde se encontraban rodeados de amigos.



Sin embargo, al parecer la estrella de Keeping Up With the Kardashians de 39 años disfruta al máximo su soltería y no se niega a la posibilidad de tener varios dates en la misma semana.



El miércoles pasado, Kourtney fue captada saliendo del restaurante vegano Crossroads Kitchen después de cenar con Travis Barker, baterista de Blink 182, ambos caminaron juntos hacia el valet parking mientras se les vio mantener una amena plática, hasta que les entregaron sus autos y se fueron por rumbos distintos.





Existe la posibilidad de que cenaran juntos o simplemente se hubieran encontrado a la salida, ya que el baterista es uno de los propietarios del lugar, aunque es cierto que los rumores de un supuesto romance entre ellos no son nuevos, pues a Kourtney ya se le había relacionado con el baterista tan solo semanas después de que terminara su relación con el ex boxeador Younes Bendjima.





Uno de los coqueteos más evidentes, fue durante las últimas vacaciones que la empresaria tuvo en México. Kourtney publicó una foto en Instagram en la que se le arriba de una bicicleta acompañada del mensaje: " Quieres 🚲?", a lo que Travis Barke respondió con el emoji de ráfaga de viento, insinuando que él corría hacia ella.