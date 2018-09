Nos amamos, pero no tenemos sexo: las parejas que eligen vivir sin tener relaciones sexuales ZONA MULTIMEDIA

21/09/2018 - 17:41:51

BBC.- Charlotte y Jacob tienen 23 años y aseguran que están muy enamorados, pero el sexo no es parte de su relación.



"Hemos estado juntos durante cuatro años, pero no hemos tenido relaciones sexuales en los últimos tres y no tenemos planeado hacerlo", cuenta la joven al programa Victoria Derbyshire de la BBC.



Ella se considera asexual, aunque Jacob no lo es.



"Probamos [tener sexo] durante los primeros seis meses, pero realmente no nos hacía felices a ninguno", señala Charlotte.



Jacob explica que no quiere tener relaciones sexuales con alguien que no quiere tenerlas.



Para algunos hombres, esto podría haber sido un factor decisivo, pero no lo es para él.



"Tengo una relación fantástica con una persona maravillosa. Hay otras formas de mostrar afecto", comenta el joven.



No son los únicos.



Unas encuestas a más de 2.000 personas en los sitios web Mumsnet y Gransnet indicaron que alrededor del 18% de los encuestados menores de 30 años han tenido relaciones sexuales menos de 10 veces en el último año.



Entre todas las edades la cifra fue del 29%.

Amanda y Steve



"Nuestra falta de vida sexual en este momento es por mí", cuenta Amanda, de 35 años.



"Estoy tan cansada todo el tiempo por la carga en mi trabajo y en la casa que es como si mi libido hubiera desaparecido".



Amanda y su pareja, Steve, han estado casados seis años.

Image caption Amanda y Steve son padres de un niño de 22 meses y aseguran que las rutinas consumen sus energías.



Tienen un hijo de 22 meses, Elliott, y cuando lo ven caminar por la habitación, se ríen entre ellos y explican por qué ahora tienen relaciones sexuales una vez cada seis semanas.



"Tener sexo durante el día o por la noche con un niño a tu alrededor es algo improbable", comenta Steve.



"Incluso si lo acuestas para tomar una siesta durante dos horas, simplemente piensas: "Probablemente debería hacer otras cosas o recuperar algo de sueño"", agrega.



Pero según el consejero y terapeuta sexual Martin Burrow, de la organización Relate, en estos casos no solo se trata de que las parejas tengan vidas sexuales menos satisfactorias cuando se convierten en padres.



"Ciertamente, cada vez son más personas las que reconocen que están insatisfechas con su vida sexual", explica el experto.



"Aunque no estoy seguro de si se trata de un cambio cultural en el que las personas se sienten más cómodas para hablar sobre sexo o si es que actualmente se tienen menos relaciones sexuales", agrega.



El experto señala, no obstante, que se puede tener una relación exitosa con la pareja aunque no haya sexo.



"Algunas personas no necesitan tener relaciones sexuales para ser felices y algunos viven en esas condiciones", agrega.



En opinión del terapista, cuando se trata de la cantidad de sexo en una relación, "lo normal no existe".



Amanda dice que la comunicación ha sido la clave para tener una relación sana y fuerte sin tener sexo de forma regular.



"No se desanimen demasiado, porque nos pasa a todos", le aconseja a los nuevos padres que vivan una situación similar.



"Lo que perdemos ahora lo podremos recuperar después, se lo aseguro", bromea.

Thom y Steve



Thom y Steve viven en Bristol, en Reino Unido, han estado juntos durante cuatro años y se casaron el año pasado. Pero nunca han tenido sexo.



Ambos se identifican como asexuales y cuentan que en su primera cita terminaron durmiendo juntos sin tener sexo.



"Fue una de las citas más satisfactorias que hemos tenido. No sucedió nada", señala Thom.





Thom opina que la sociedad se está sexualizando cada vez más, pero esto "no refleja que las personas tengan más relaciones sexuales".



"Hay más presión para tener relaciones sexuales y tal vez las personas se están obligando a tenerlas de forma más regular", señala.



La pareja comenta que mucha gente se sorprende cuando les cuentan que nunca han tenido relaciones sexuales y que a menudo les preguntan cómo pueden amarse sin tener sexo.



La respuesta para ellos es simple.



"Puedes tener sexo sin amor, entonces ¿por qué no puede existir el amor sin sexo?"