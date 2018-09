Chile dice que su territorio no será parte de negociación alguna

21/09/2018 - 12:43:47

La Paz, (ABI).- El canciller chileno Roberto Ampuero afirmó el viernes que el territorio de su país no será parte de negociación alguna, a poco mas de una semana de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emita su fallo sobre la demanda marítima boliviana.



Bolivia y Chile se aprestan a recibir el 1 de octubre la sentencia de la CIJ sobre el caso "Obligación de Negociar" una salida soberana al mar.



El país andino amazónico demanda a Chile que cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al océano Pacífico, que le fue arrebatada tras una invasión y guerra en 1879.



"El territorio soberano se encuentra resguardado y no será parte de negociación alguna", dijo en declaraciones difundidas por el diario digital La Tercera, luego de sostener una reunión con los excancilleres chilenos Carlos Figueroa, Heraldo Muñoz, Alejandro Foxley y Alfredo Moreno.



Ampuero aseguró que el fallo de la CIJ será "desfavorable" a Bolivia y, por ello, dijo que el presidente de Bolivia, Evo Morales, "se conforma sólo con dialogar" con Chile.