La jueza Pacajes es suspendida, evita a la prensa y anuncia su defensa



21/09/2018 - 12:38:36

La Razón.- “No soy delincuente”, “No voy a hablar nada”, “Me voy a defender”. Fue lo poco que dijo la mañana de este viernes la jueza Patricia Pacajes tras recibir la notificación de que fue suspendida temporalmente hasta que concluyan las investigaciones sobre el caso del bebé Alexander.



Recibió la notificación en el Tribunal Disciplinario del Consejo de la Magistratura en La Paz, hasta donde llegó en un vehículo de transporte público y en medio de un gran expectativa de periodistas que no lograron conocer su versión sobre el audio que le fue atribuido, donde se le escucha decir que en este caso condenó a un inocente sin pruebas.



“Me voy a defender en derecho, como manda. Mediante los medios me he enterado que tengo una carta de delito contra mí, como si yo fuera delincuente”, afirmó mientras apuraba el paso para evitar responder las consultas de los periodistas.



Pacajes se encuentra en el ojo de la tormenta desde que a principios de semana se revelara un audio que se le atribuye y en el que se le escucha decir que condenó por violación, sin pruebas, al médico Jhiery Fernández.



El caso estremeció a la sociedad civil y autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo demandaron acciones inmediatas para esclarecer el hecho y reparar el daño causado a Fernández, recluido desde hace cuatro años por la condena aprobada por Pacajes y otros dos jueces.



Ayer Pacajes no se presentó ante el Ministerio Público para declarar en un proceso abierto en su contra y, mediante su abogado, hizo conocer su predisposición a colaborar con la investigación sobre la veracidad del audio que salió a la luz pública.



Javier Flores, fiscal del caso, explicó que la jueza no pudo ser notificada con la citación para su declaración, pero que sus abogados llegaron hasta el Ministerio Público para hacer la entrega de un memorial en el que Pacajes dice estar dispuesta a presentarse de manera espontánea y ayudar en las pesquisas.



"A través de un memorial presentó su predisposición a su presentación espontánea. Ésta tendrá que ser valorada para asumir una determinación (...) dice estar dispuesta a cooperar en la investigación", informó.



El Consejo de la Magistratura resolvió el miércoles abrir un proceso disciplinario contra Pacajes y pidió, a su vez, su suspensión.