Guerrero recuerda que el Ministerio de Justicia actuó desde un principio en el caso Alexander



21/09/2018 - 12:34:07

La Razón.- “Estamos para aclarar las cosas”. Con esa frase, el fiscal general, Ramiro Guerrero, remarca que no tiene nada que ocultar en medio del escándalo desatado sobre la investigación y la sentencia en el caso de la muerte del bebé Alexander, en noviembre de 2014, tras un audio atribuido a la jueza Patricia Pacajes en el que reconoce la inocencia del médico Jhiery Fernández, condenado a 20 años de cárcel por el delito de violación.



La autoridad brindó una corta entrevista telefónica a La Razón, en la cual señala que se citó para hoy a los otros dos jueces del tribunal que dictó el fallo y demanda que se respete el procedimiento en este caso que se encuentra en apelación, fase en la cual se debe establecer si el dictamen tiene o no consistencia para confirmarlo o dejarlo sin efecto.



— ¿Está confirmada la citación para este viernes de los otros dos jueces (Roberto Mérida y Gladys Guerrero) que conformaron el tribunal que emitió la sentencia en el caso Alexander?



— Sí. Estos jueces fueron citados para que digan lo que saben del tema. Éste es un tribunal de sentencia conformado por tres jueces. Uno de ellos dijo que ha sido forzado, lo que ya se conoce, pero esa sentencia la firman tres. Entonces es importante conocer el criterio de los otros jueces.



— ¿La convocatoria es también para reconocer la voz del audio atribuido a la jueza Pacajes?



— Lo que digo es que se la convoca a esta señora, y ella dirá si asume su voz (en el audio); si no, se tendrá que hacer una pericia.



— La forense Mariángela Terán ratificó que no hubo violación y que incluso recibió amenazas de miembros de la Fiscalía...



— Vamos a tratar todos esos temas. Ya está trabajando el equipo. Como dije el martes, envié una comisión que trabaja este miércoles desde temprano en la evaluación del caso. Una información oficial, verídica del cuaderno, con forenses, la daremos en las próximas horas.



— El ministro de Justicia, Héctor Arce, expresó que la sentencia no tiene fundamento, incluso el viceministro José Luis Quiroga pidió que el Fiscal Departamental de La Paz no sea juez y parte de la investigación...



— Son criterios que se meten, cada uno sabrá por qué lo hace. El Ministerio de Justicia ha sido parte en este proceso, ellos han actuado desde el principio; me causa extrañeza si ellos han sido parte, han sido querellantes.



— ¿Cuál es su opinión sobre cómo golpea este caso al sistema judicial?



— Si bien hay un audio donde una persona en estado de ebriedad habla, lo que se aclarará en su momento, el tema pasa porque se ha mediatizado y se ha querido saltar toda situación procesal que es parte de un juicio o un proceso oral contradictorio. Hubo una investigación, un proceso oral contradictorio donde las partes han podido entregar sus pruebas. El Ministerio Público y las partes lo hicieron, también la defensa. En base a ello, los jueces hicieron una valoración, de acuerdo a su sana crítica, para emitir una sentencia. Si no están de acuerdo con ello, si hay observaciones como las del Ministro de Justicia, hay instancias que corresponden de una apelación, para revisar la actuación de los jueces en primera instancia. Si se hizo mal, ello se revoca, se reenvía y se dicta otra sentencia, o se la anula hasta donde corresponda. E incluso hay otra instancia, que es la casación. Es parte de todo un proceso, tal cual corresponde. Este proceso debería más bien llevarlo gente especializada, expertos, en algún momento se planteó una auditoría, que se la haga. Bajo esos criterios seguro se va a poder establecer la verdad material de este hecho.



— O sea, según usted, todas estas observaciones deberían ser tratadas en la apelación...



— Exactamente, este caso está en la fase de apelación. Si el tribunal de alzada ve que la sentencia es inconsistente, que no está apegada a las pruebas que se han presentado, se la puede dejar sin efecto, como corresponde. Y si ven que está apegada al procedimiento, lo que corresponde es su confirmación. Así son las instancias. son instancias procesales en nuestro Estado y es lo que se debe cumplir.



— Pero pese a que no se hagan estas observaciones en la fase de apelación, se continuará con la revisión del caso por parte de la Fiscalía y la auditoría jurídica...



— Se está revisando el caso. Como dije, mandé tres directores desde Sucre, que trabajan desde temprano. Si hay alguna situación de responsabilidad de parte de fiscales, de peritos, vamos a procesarlos, vamos a actuar como corresponde, con la total objetividad.



— Usted dice que una persona en estado de ebriedad habla en el audio, ¿ello puede ser una causa para invalidar u objetar lo que se dice en el audio?



— Va a ser importante lo que (la jueza Pacajes) diga en su declaración. Seguramente mañana (por hoy) declarará. Puede ser que ella reconozca su voz y explique por qué lo hizo. La otra opción, ojo que solo hablo de opciones y que no afirmo nada, es que diga que no es su voz y no reconoce esa situación, y allí se hará la pericia que corresponda. Va a ser importante que la persona explique por qué hace esas afirmaciones y situaciones. El sentido común y la sana crítica puede hacernos ver cómo una persona profesional, formada para administrar justicia, para definir la vida de las personas, puede decir: “Yo tengo un criterio, pero actué de diferente forma”. Eso va contra todo. Ella debe explicar esas afirmaciones.



El único propósito es ver la verdad material. Jamás mi persona ha entablado una charla, llamada con algún juez. Siempre ha pedido lineamientos para actuar con objetividad. Qué interés puede haber en perjudicar a alguien, ninguno. La evaluación y la auditoría establecerán si hay responsabilidades, y si las hay, se procesará como corresponda, tal como hemos actuado siempre, en el marco de la legalidad.