Abogada insiste en que violaron a Alexander, pero que se descartó a Fernández



21/09/2018 - 12:29:13

Correo del Sur.- La abogada Paola Barriga, que hizo seguimiento el caso Alexander, ratificó este jueves su hipótesis de que el bebé fue víctima de violación, sin embargo, señaló que pruebas de ADN descartaron que el responsable sea Jhiery Fernández.



La jurista explicó que el menor tenía lesión de alrededor de cinco centímetros de diámetro que no se puede explicar por el uso de sondas pediátricas o termómetros. Señaló que también se encontró ácido prostático.



“Ante todos estos elementos y, además habiéndose encontrado en el bebé Alexander ácido prostático, se evidencia que existe una violación”, aseveró Barriga quien defendía a una enfermera del Hospital de Clínicas acusada en este caso.



“Mi hipótesis la mantengo y, bueno, será el tiempo que me dé la razón”, sostuvo.



Respecto a Jhiery Fernandez, la abogada indicó que, de acuerdo a la prueba de ADN, el ácido prostático no correspondía al médico acusado. Afirmó que con ese elemento ya se debió apartarlo del caso.



Barriga sostuvo que actualmente hay un violador de niños que se encuentra libre.



Recordó que también hubo versiones de que la hermana de Alexander también sufrió agresión sexual, y que la víctima incluso dio un nombre, pero entonces las autoridades no quisieron investigar.