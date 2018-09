Arias: Cometimos errores, no hicimos goles

21/09/2018 - 05:32:48

El Diario.- El DT de Bolívar, Alfredo Arias, afirmó ayer que la Academia cometió errores y provocó los goles del rival, en referencia al penal cometido por Diego Bejarano. “Cometimos errores en un partido importante y hubieron fallas arbitrales. Este partido nos costó muchísimo después de la expulsión (de Ronald Raldes) ya no fue lo mismo. El clima bastante caliente por el calor y con 10 jugadores nos costó muchísimo”, expresó el timonel uruguayo. Arias, lamentó que se rompiera la racha de cuatro encuentros ganados, por lo que ahora tendrán que mejorar el domingo ante Real Potosí.



Consultado si influyó el arbitraje, el estratega respondió: “Para mí sí (influyó), pero como dije anteriormente, a veces influye a favor o en contra, ayer vi por televisión (el partido entre The Strongest y Universitario) y vi un penal clarísimo, más que el nuestro y no se pitó”, dijo.