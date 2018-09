Lamanna se integra al plantel y puede jugar ante Destroyers



21/09/2018 - 05:30:38

Los Tiempos.- Luego de un mes y medio, el delantero César Lamanna está recuperado del desgarro que le aquejaba en la pierna derecha y ayer se sumó al primer plantel, en la práctica que realizaron en el complejo de la laguna Alalay.



Después de la caída ante Wilstermann, en el clásico cochabambino, el Equipo del Pueblo se enfoca en su siguiente rival, Destroyers, al que visitará mañana (15:00) en la ciudad de Santa Cruz.



En este sentido, conscientes de la situación que atraviesan en el torneo Clausura, el técnico del elenco, Marcos Ferrufino, espera revertir la situación y cosechar una victoria en su visita al Canario.



“Tuvimos alguna opción, pero lo que nos está faltando es convertir, César (Lamanna) también ya va a estar a nuestra disposición y veremos si puede llegar para el sábado”, aseguró el DT.



Ferrufino señaló que en esta jornada se tendrá una charla con los jugadores para ver aspectos puntuales en los que se debe mejorar.



Respecto a la expulsión del portero Agustín Cousillas en el último minuto del cotejo del pasado miércoles, el estratega señaló que verán qué medida adoptar.



“Son expulsiones tontas, ya era hora, no había motivo, así que veremos cuál será la medida que vamos a tomar con él, porque no puede ocurrir más esta situación”, dijo.



Sobre los jugadores que aún están lesionados, señaló que espera que se recuperen lo más pronto posible.



“Lamentablemente, somos un equipo corto y esperamos recuperar a los que están golpeados”, concluyó Ferrufino.







“ESPERAMOS SEGUIR DE LA MEJOR MANERA”



El ariete argentino, César Lamanna, está seguro que podrá recuperarse al 100 por ciento para aportar a su equipo. El jugador está recuperado de su desgarro y espera ponerse a órdenes del técnico, en el menor tiempo posible.



“Hoy (por ayer) cumplo con el primer entrenamiento, lo hicimos despacio para ver cómo evolucionaba, por suerte no pasó nada, así que esperemos que mañana (por hoy) siga de la mejor manera. Después de un mes y medio sin jugar, es medio complicado, pero tranquilo, uno no se olvida”, aseguró.