Este año, la Verde sólo jugará en fechas FIFA



21/09/2018 - 05:29:28

Página Siete.- El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, informó ayer que la Selección mayor del país sólo jugará partidos amistosos en fecha FIFA este año y no habrá duelos fuera de estas jornadas. Adelantó que Irán será el próximo rival de la Verde.



Salinas confirmó que en 2019 habrá partidos amistosos durante el primer semestre, sin importar la fecha.



“Este año terminaremos con las fechas FIFA, pero al próximo año pensamos hacer espacios en el torneo local para crear estos partidos. El pedido del profesor es jugar la mayor cantidad de partidos y hablaremos con los presidentes de los clubes para que nos puedan ceder sus jugadores”, dijo Salinas.



El ex presidente atigrado también confirmó que el 16 de octubre Bolivia se enfrentará a Irán y que este partido es organizado por la federación y no es parte del contrato con Eurodata. “La empresa está en busca de rivales para el segundo partido de esta fecha FIFA y un tercero con lo que se terminaría ese contrato y tendremos más libertad de buscar otros rivales”, contó.



Sobre los rivales, Arabia e Irán y el porqué de los partidos tan alejados de Bolivia, Salinas aseguró: “Cuando agarramos la federación, el 10 de abril, las selecciones sudamericanas tienen todos sus partidos cerrados, no pudimos conseguir un rival cerca de Bolivia”.