Forense revela que la necropsia de 2014 al bebé Alexander descartó una violación



21/09/2018 - 05:24:25

La Razón.- Nuevas revelaciones siembran más dudas sobre la sentencia por el caso Alexander. Ahora la que fue médico forense de la Fiscalía, María Ángela Terán, reveló que la necropsia que practicó al bebé Alexander en 2014 descartó violación, sin embargo dijo que ninguna autoridad tomó en cuenta la pericia y por el contrario fue víctima de presiones y de un cambio de destino a Beni, lo que la obligó, finalmente a renunciar a su trabajo.



Era parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y ahora hace revelaciones sobre los hechos que rodearon, por lo menos en un principio, la investigación de la denuncia de violación y muerte del bebé Alexander, un hecho que consternó a la sociedad y que ahora da un giro tras hacerse público un audio en el que la juez Patricia Pacajes admite que Jhiery Fernández, el principal acusado y al que sentenció a 20 años de cárcel, era inocente.



"Nadie tomaba en cuenta mi pericia, no había un patrón genético de forma directa (que demuestre una violación); patrón genético era lo que se tenía que encontrar (...) tenía mucho miedo al caso, tenía miedo a ir a declarar, tenía que cuidarme", sostuvo Terán en una entrevista con la red Unitel. Añadió que la pericia fue a petición del entonces director del IDIF.



Cuatro días después de la aparición del audio, Terán manifestó que defendió y explicó su informe de manera detalla en las audiencias a las que asistió como cursa en las actas respectivas y grabaciones. Reiteró que no se encontró lesión compatible con la violación y recordó que fue presionada por la entonces fiscal del caso Susana Boyán para "agregar una prueba, encontrar algo".



La revelación del audio volvió a sacar a la luz el caso del bebé Alexander, quien falleció el 13 de noviembre de 2014 a causa de una hemorragia interna (shock hipovolémico) en el hospital Juan XXIII de la zona de Munaypata, donde se activó una denuncia por violación contra el menor.



Cristian Alanes, abogado defensor de Fernández, recordó el martes pasado que el Tribunal Décimo de Sentencia, a cargo de Pacajes, tuvo conocimiento de la necropsia practicada al bebé, pero que no se le tomó en cuenta.



Terán explicó que la necropsia se practica cuando, precisamente hay dudas sobre las causas de una muerte.



"Yo realizo mis actuados y lo que se vió incialmente es que no había una lesión compatible con abuso sexual, lo dije y todo está en actas y está grabado", remarcó la forense.



Sin que medie ninguna razón y en medio de la investigación del caso, la forense fue transferida al departamento de Beni para un "mejor desempeño" y poco después renunció a la Fiscalía.