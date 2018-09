No descartan que Sebastián sea llevado al exterior

21/09/2018 - 05:22:14

El Deber.- El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio, brindó ayer un informe sobre la evolución clínica del niño Sebastián, a quien le extirparon por error un riñón sano, indicando que su estado es estable y que se está evaluando la posibilidad de que sea tratado por especialistas del exterior, e incluso que pueda ser trasladado al exterior para un trasplante.



Monasterio dijo que se ha tenido contacto con médicos de Estados Unidos y de Brasil para analizar la situación renal de Sebastián. Agregó que el pequeño recibió su tercera quimioterapia y que no ha presentado fiebre.



El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, se refirió al paro, de 48 horas, que cumplen los trabajadores del Oncológico. Dijo que no puede atribuir lo que sucedió con Sebastián a la falta de condiciones. “Creo que solo si no hubiera habido luz, se habría podido cometer un error así y decir que fue la falta de condiciones”, dijo.



Se confirmó que hoy será la audiencia de apelación presentada por el médico Róger Moreno.