Según perito: Ángela Mora no cumplió protocolos en la autopsia

21/09/2018 - 05:20:30

El Diario.- La forense Ángela Terán, que realizó la necropsia al cuerpo del bebé Alexander, confirmó ayer que este no sufrió agresión sexual; además no se cumplió con los protocolos nacionales e internacionales, que establecen que los forenses no pueden tipificar un hecho, sólo describir, lo que en este caso, no ocurrió con la autopsia en la que Ángela Mora dijo que el menor había sido vejado.



“Hay protocolos a nivel nacional e internacional, donde nosotros nunca tipificamos un hecho, simplemente describimos, y la descripción jamás podemos tipificar. Cuando vamos a juicio, de repente podemos dar una valoración, pero no tan directa porque no nos consta un hecho como tal; de repente podemos decir que hubo manipulación del área y por las características identificar un mecanismo de acción, pero nunca aseveramos qué es, porque no hemos estado en el lugar”, dijo.



Aclaró que la investigación policial y de la Fiscalía llegan a los hechos con las declaraciones, pero el médico forense sólo describe la causa y data de la muerte.



SHOCK HIPOVOLÉMICO



Terán manifestó que se determinó como causa de muerte del bebé Alexander un shock hipovolémico, de acuerdo a una laceración del colon sigmoides, pero que no corresponde a una agresión sexual.



Asimismo, como hipótesis señaló: “Al existir una relación de lesión con un posible agente causal, en aquella época referí que podría ser algún elemento que tenga esas características compatible a la lesión que yo había encontrado.



Hay dos artefactos que pueden ser causantes, uno puede ser un termómetro, de repente por la manipulación, debido a la emergencia en la que estaba el bebé, y otro puede ser una cánula, porque insuflamos mucho oxígeno y a veces para que pueda evacuarse ese oxigeno usamos cánula, y procedemos a realizar eso en el ano. No creo que se hayan olvidado ninguno de estos en el cuerpo, sino tal vez le han introducido, no con dolo, si no con algo de torpeza y le causaron esa escoriación, la mucosa es muy irrigada y eso me va a dar un shock hipovolémico”, explicó.



HECHOS



Terán recuerda que en noviembre de 2014 se encontraba de vacaciones, en Cochabamba, y por instrucción de su director de aquel entonces, el doctor Andrés Flores, tuvo que regresar a La Paz a realizar la necropsia de un niño.



Para ese entonces, Terán era médico forense de El Alto, ella tenía ya cuatro años de experiencia y atendía en promedio 40 pacientes al día, por lo que su experiencia era amplia.



A tiempo de aclarar que la necropsia se realiza para saber la causa de muerte, indicó que pericialmente logró encontrar que no había una lesión compatible con agresión sexual.



“La lesión que se encontró fue en el colon sigmoides, que es más adentro; era una laceración lineal, era como una herida pero lineal, esto no pasa en una violación”, aclaró.



JUICIO



Terán fue al juicio a defender su informe donde ratificó y explicó de forma muy detallada y explicó que en la ciencia, su experiencia y pericia, no encontró una agresión compatible con características de violación.



“La audiencia era irregular para mí, porque yo asisto hasta ahora a bastantes audiencias, es normal encontrar peritos del acusado, pero me extrañó encontrar una perito de la Fiscalía que me hacía la contrapericia a mí, entonces yo tenía que exponer con los dos peritos”, apuntó.



Aclaró que en la Fiscalía generalmente tienen que manejarse con los técnicos del IDIF, donde ella pertenecía, entonces no entendía la función de la otra profesional.



AMENAZAS



La perito lamentó que en audiencia haya recibido amenazas de la fiscal Susana Boyán y otros, ya que sus mismos compañeros de trabajo le decían que tenga cuidado.



“La fiscal Boyán me amenazó porque me decía que si yo podía agregar una prueba más o mostrar algo, yo iba a tener sanción penal y obviamente soy respetuosa de la ley y prefería no emitir nada, a menos que el Tribunal me solicite algo mediante comparendo”, expuso.



Consultada en qué momento se sentía amenazada dijo: “Todo el tiempo estuve presionada, porque nadie tomaba en cuenta mi pericia, nunca me preguntaban, o sea yo no puedo ir de oficio, internamente nadie me consultó sobre lo que había pasado”, aseveró.



Por otro lado, el médico Jhiery Fernández, en un contacto anterior con EL DIARIO, manifestó que varios testigos fueron intimidados por Boyán y abogados de las instituciones que estuvieron en las audiencias.



“El abogado Daniel Mollo, del Ministerio de Justicia, le dijo a la doctora Terán: ´Vamos a iniciar un proceso judicial si es que la doctora trae las fotos a la audiencia y presenta como pruebas”, recordó Fernández.



AUTOPSIA



Consultada si hubo o no algún error en la autopsia que realizó Ángela Mora, manifestó que hubo dos actuados, la primera emitió un certificado forense inicial y después el doctor Cristian Vargas hizo la autopsia, pero no supo cómo lo hicieron.



En todas las autopsias se abren las cavidades, “en este caso se lo hizo pero no se tomaron las muestras que eran valiosas. Se debería tomar esa mucosa, ese epitelio, en ese momento, porque todos sabemos que se degrada el cuerpo, putrefacta y cambia la morfología”, dijo.



En ese marco, aclaró que la necropsia se hizo a tres días de la autopsia, eso le dio la posibilidad de poder reconocer y saber si hay o no el epitelio.



“Cuando hay necropsias retardadas hay opción de que se pierda, pero en este caso teníamos la opción de poder ver la integridad de esa área”, apuntó.



Consultada si el PSA es determinante para saber si hubo o no agresión sexual, manifestó que a nivel académico y científico el que da la autoría de un hecho no es el PSA sino el ADN, que proporciona el perfil genético del 99.99%. “Ese patrón genético va a valorarse y eso va a decir si estabas tú o no, y eso es fundamental en este tipo de delitos de agresión sexual, porque nosotros valoramos el ADN”, aclaró.