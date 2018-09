Informe de UIF da pie a otro caso contra Leyes: Cochabamba



21/09/2018 - 05:19:00

Los Tiempos.- El Ministerio Público inició un nuevo proceso penal contra el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas a partir de un informe preliminar que realizó la Unidad de Investigación Financiera (UIF).



Ayer, Leyes fue citado a una audiencia de toma de declaración informativa en la Fiscalía por el caso mencionado. Sin embargo, no asistió al no ser notificado previamente y carecer de una orden jurisdiccional para trasladarse desde su hogar, donde se encuentra detenido por el caso de la presunta compra irregular de mochilas escolares.



“En el proceso por legitimación de ganancias ilícitas si bien no tenemos conocimiento oficial aún, porque no hemos sido notificados formalmente, éste deriva de un informe de la Unidad de Investigación Financiera que ha sido requerido dentro del caso denominado como Mochilas”, manifestó el abogado defensor del alcalde, Alberto Trigo.



El abogado expresó que la nueva denuncia contradice el principio único de persecución penal y que se solicitará a través de la presentación de incidentes que ésta sea anulada y sea acumulada en el caso de Mochilas.



“En el peor de los casos, lo que se debería hacer es si se considera pertinente ampliar la investigación incluso a los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, pero no de manera separada”, señaló Alberto Trigo.



Sobre Leyes, el informe de la UIF reportó un ingreso mensual promedio de Bs 17.572 hasta marzo de 2018 y 35 depósitos entre el 29 de febrero de 2016 al 22 de marzo de 2018, que suman Bs 626.523. De este total, Bs 488.030 fueron depositados por diversos familiares y una mayoría por C. Leyes.



A partir de estas transacciones, la UIF sugirió la existencia de acciones destinadas a ingresas dinero líquido de actividades delictivas.



A partir de estos resultados, la Fiscalía optó por presentar un nuevo proceso por ganancias ilícitas contra el alcalde José María Leyes.



Situación compleja



La situación de Leyes se tornó compleja por la reciente desvinculación de los casos Mochilas I y II.



La separación de ambos casos posibilita al Ministerio Público volver a solicitar la detención preventiva por el caso Mochilas II, en una nueva audiencia cautelar.



El fiscal superior José Manuel Gutiérrez anunció que a través de la separación de casos y el informe de la UIF se podrá realizar una investigación más completa sobre la presunta compra irregular de mochilas escolares y de todos los implicados.



Por otro lado, Trigo estableció que se recurrirá a un recurso de aplicación para que la resolución de separación de casos que determinó la jueza anticorrupción Sara Céspedes quede sin efecto.



Asimismo, solicitarán la modificación de la detención domiciliaria de Leyes por el caso Mochilas I, que se dispuso el 21 de abril.



EL “INFORME NO DEMUESTRA DELITO”



El abogado del alcalde José María Leyes, Alberto Trigo, indicó que el informe emitido por la Unidad de Investigación Financieras no refleja la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.



“El Alcalde está sumamente tranquilo con ese informe que más demuestra que no hay delito; es más ha solicitado que se aclare y que se investigue todo el movimiento económico de su entorno familiar”, dijo.



Al encontrar rastros de transferencias fuera del perfil económico de Leyes, la Fiscalía inició un nuevo proceso en su contra.