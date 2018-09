Ampuero: Fallo de la CIJ no dará a Evo lo que prometió

21/09/2018 - 05:03:20

Página Siete.- El canciller de Chile, Roberto Ampuero, dijo ayer que el presidente Evo Morales está preparando el terreno para un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, sobre la demanda marítima, que no le dará lo que prometió al pueblo boliviano, según él, territorio soberano chileno.



“El presidente (Evo) Morales está preparando el terreno para un fallo que no le dará lo que le prometió a su pueblo para ir a La Haya: territorio soberano chileno”, dijo Ampuero según una publicación de La Tercera.



De acuerdo con Ampuero, la demanda real de Bolivia ante la CIJ pide que Chile se obligue a ceder territorio soberano, aunque indicó que ahora Palacio Quemado apunta a “buscar fórmulas de entendimiento y una nueva era de paz, una paz que por cierto existe entre los dos países”.



Ante esa lectura de Chile, el canciller Ampuero aseveró que su país “reafirma su misma posición desde el inicio de ese caso: las fronteras con Bolivia fueron fijadas de forma perpetua en el Tratado de 1904 que está vigente y que debe ser respetado por ambos países”.



Sin embargo, Bolivia busca con la demanda planteada ante la CIJ en 2013, que Chile negocie una salida soberana al Pacífico, en atención a los muchos compromisos asumidos por el país trasandino en ese aspecto a lo largo de la historia.



El miércoles pasado, el jefe de Estado señaló que “buscamos diálogo (...), una negociación de buena fe”, y aseguró que el país tiene una política de “integración y no de invasión”.



Días antes, el primer mandatario invitó a Chile a esperar el fallo con “voluntad diplomática”, como también abogó por un futuro de paz entre ambas naciones.