Oposición: No hubo cambios en la justica en 12 años

21/09/2018 - 05:02:22

El Diario.- Los legisladores de la oposición aseguraron que en 12 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) no hubo una profunda reforma en la administración de Justicia, exigen el cambio de los jueces y vocales debido a las recurrentes irregularidades en las causas procesales.



“El Movimiento al Socialismo (MAS) dice que tiene un proyecto político pero en 12 años de Gobierno la justicia no mejoró, más bien hemos retrocedido y no existe ningún avance. Ahora recién quieren hacer cambios que solo son superficiales”, dijo el diputado opositor Rafael Quispe.



Esta postura fue respaldada por el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, que advirtió que la reforma de la justicia no solamente pasa con la redacción de nuevas normas y la aplicación de las mismas, sino que también es necesario cambiar a los operadores de la justicia, ya que no son los más idóneos para estas instancias.



Estas críticas surgen después de conocer que la juez Patricia Pacajes reveló que sentenciaron al médico Jhiery Fernández sabiendo que era inocente y que no existían elementos de convicción para sentenciarlo a 20 años de cárcel, por la muerte del bebé Alexander, ocurrido en noviembre del 2014.



INJERENCIA



Núñez lamentó que el Gobierno critica el trabajo de jueces y vocales que fueron posesionados por los mismos legisladores del MAS; a su criterio estos servidores deben ser cambiados por los más capacitados y que no tengan ningún vínculo partidario.



Por su parte, Quispe manifestó que el cambio de la justicia se dará cuando el régimen de Evo Morales salga del poder, caso contrario, el Órgano Judicial continuará sometido a los caprichos e intereses personales del mandatario.



A la vez, advirtió que la reforma de la justicia este acompañada por la designación de mayor recurso económico, tomando en cuenta que reciben menos del uno por ciento del Presupuesto General del Estado (PGE). La capacitación de fiscales y policías serviría para que realicen una mejor investigación en un determinado proceso. Además es necesario el cambio de la currícula en las facultades de derecho.